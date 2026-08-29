Rastro cósmico: como a madeira antiga registra explosões solares violentas

Anéis de árvores antigas funcionam como registros históricos de catástrofes cósmicas. Em 2012, a física Fusa Miyake identificou nos anéis de cedros japoneses vestígios de uma tempestade solar extrema ocorrida entre os anos 774 e 775 d.C. Naquelas amostras, a concentração de carbono-14 saltou 20 vezes acima do normal, um fenômeno agora classificado como "Evento Miyake".

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O processo ocorre quando erupções solares extremas lançam partículas de alta energia contra a atmosfera terrestre. Essas partículas colidem com átomos de nitrogênio, transformando-os em carbono-14 radioativo. Como as árvores absorvem esse isótopo durante a fotossíntese, a informação sobre a tempestade fica selada na madeira. A anomalia foi confirmada em cedros da Europa e da América do Norte, descartando a influência de supernovas ou estrelas de nêutrons e apontando o Sol como a fonte do impacto.

Pesquisas complementares de Michael Dee, da Universidade de Groningen, publicadas em janeiro de 2026 na revista Communications Earth & Environment, revelaram a existência de tempestades "intermediárias". Embora menos intensas que o Evento Miyake, elas superam a potência das erupções registradas por satélites atuais. Dee identificou quatro desses incidentes no primeiro milênio, indicando que perturbações magnéticas graves ocorrem, em média, a cada 200 anos.

Esses eventos representam o limite superior da atividade energética solar, superando a capacidade de blindagem do campo magnético da Terra e causando ionização atmosférica em profundidades incomuns. O risco central reside nas ejeções de massa coronal — bolhas de plasma magnetizado que geram correntes geomagnéticas induzidas (GIC).

Enquanto no século VIII o efeito principal foi a ocorrência de auroras polares, hoje as GIC podem danificar transformadores de redes elétricas e interromper a comunicação em cabos submarinos de internet. Em 2025, a Agência Espacial Europeia (ESA) utilizou modelos computacionais para simular cenários críticos e avaliar a vulnerabilidade de sistemas de GPS e coleta de dados meteorológicos.

Atualmente, a infraestrutura mais exposta inclui redes de energia, automação ferroviária, gasodutos e navegação via satélite. A análise astrofísica sugere que os ciclos solares de 11 anos observados recentemente são moderados se comparados aos eventos da Idade Média, indicando que a energia magnética acumulada pode ser liberada em eventos de magnitude similar ao Evento Miyake.