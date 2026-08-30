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IA cria vírus artificiais do zero para combater bactérias resistentes

Ciência

Pesquisadores do instituto sem fins lucrativos Arc, de Palo Alto, desenvolveram a Evo, uma inteligência artificial capaz de projetar instruções genéticas. Diferente de modelos que apenas editam códigos existentes, a Evo analisa padrões biológicos para criar sequências de DNA do zero, funcionando como um gerador de texto para o genoma.

Учёный за компьютером и ИИ
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учёный за компьютером и ИИ

Em estudo publicado na revista Science em agosto de 2026, a IA analisou 9 trilhões de nucleotídeos e projetou 16 vírus viáveis que não existem na natureza. O objetivo foi testar se a máquina conseguiria criar a lógica biológica necessária para a sobrevivência de um organismo.

Para a validação, a equipe focou no bacteriófago Phi X-174, um vírus que ataca a bactéria Escherichia coli (E. coli), mas é inofensivo para seres humanos. A Evo gerou centenas de milhares de variações desse vírus; as versões mais promissoras foram sintetizadas em laboratório. O resultado mostrou que os vírus artificiais não apenas sobreviveram, mas eliminaram colônias de bactérias, incluindo cepas que já haviam desenvolvido resistência ao vírus natural.

O modelo opera por predição: com base em um vasto conjunto de dados de humanos, plantas e animais, a IA prevê qual será o próximo nucleotídeo da cadeia. Essa capacidade de criar "predadores" específicos para bactérias resistentes representa a transição da biologia de uma ciência descritiva para a computacional, permitindo simular a interação molecular com precisão matemática.

A possibilidade de uso malicioso da ferramenta foi abordada pelos desenvolvedores através de duas camadas de segurança. Primeiro, os genomas de vírus patogênicos para humanos foram removidos da base de treinamento, impedindo que a IA aprenda a replicar doenças letais. Segundo, empresas de síntese de DNA utilizam filtros algorítmicos que bloqueiam pedidos de sequências suspeitas, como fragmentos de antraz.

Especialistas apontam que, embora a técnica permita contornar defesas bacterianas acumuladas por décadas, a estabilidade desses sistemas sintéticos fora do ambiente controlado do laboratório ainda é incerta. O comportamento de um vírus artificial em ecossistemas complexos permanece como o principal desafio para as próximas etapas de pesquisa.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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