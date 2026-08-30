Voo parabólico revela impacto severo da microgravidade na saúde feminina

A exposição à microgravidade e a sobrecarga de força G provocam alterações drásticas na composição do microbioma vaginal feminino. O estudo indica que a ausência de gravidade gera um estresse fisiológico agudo que desestabiliza o equilíbrio bacteriano de forma mais intensa do que em outras regiões do corpo.

Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на станции

Para observar esse fenômeno, pesquisadores realizaram experimentos com mulheres em idade fértil utilizando voos parabólicos em um avião modificado. Durante as manobras, as participantes experimentaram estados de imponderabilidade por períodos de 18 a 20 segundos, intercalados por intervalos de sobrecarga de várias vezes a força da gravidade (g).

A análise revelou que a composição da microbiota vaginal sofreu uma alteração de 57,9%. Houve a predominância de Firmicutes, além de um aumento significativo na população de lactobacilos ácido-láticos, especificamente as espécies Lactobacillus crispatus e Lactobacillus jensenii. Simultaneamente, todas as voluntárias apresentaram elevação nos níveis de cortisol, o hormônio associado ao estresse.

Para isolar a especificidade desse impacto, a equipe comparou os dados com as mudanças ocorridas na cavidade oral. O microbioma oral mostrou-se consideravelmente mais resiliente, com a composição alterada em apenas 2,54%. Além disso, a intensidade das reações químicas nas células da microbiota oral variou três vezes menos do que na microbiota vaginal.

Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, o microbioma vaginal possui ligação estreita com o sistema imunológico e é responsável por manter a saúde dos tecidos. Uma mudança brusca em sua composição pode desencadear processos inflamatórios e elevar o risco de infecções, tornando a estabilidade da microbiota um fator crítico para missões espaciais de longa duração.

Os resultados, publicados na revista Frontiers in Microbiology, detalham como o estresse fisiológico de curta duração afeta ecossistemas locais do organismo. Contudo, o estudo não permite concluir como essas alterações se comportam em permanências prolongadas no espaço ou a velocidade de recuperação da microflora após o retorno às condições terrestres, pontos que ainda demandam verificação.