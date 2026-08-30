O efeito cascata do degelo: como a falta de plantas espalha doenças nos Alpes

O derretimento das geleiras nos Alpes suíços desencadeou uma reorganização biológica perigosa. Com o desaparecimento da flora local, abelhas selvagens e domésticas passaram a compartilhar as mesmas fontes de alimento, resultando na troca massiva de patógenos. Pesquisadores das universidades de Lausanne e Milão observaram que a redução de áreas com plantas pioneiras — as primeiras a crescer após o recuo do gelo — força os insetos a competirem pelas mesmas flores, transformando-as em focos de infecção.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Две пчелы на оранжевом цветке

A dinâmica de contágio ocorre quando diferentes espécies, que normalmente evitariam o contato ao escolher plantas específicas, são obrigadas a dividir os mesmos recursos. Nesse cenário, as flores funcionam como superfícies de contato comum: uma abelha melífera infectada deixa partículas do vírus nas pétalas, que são posteriormente absorvidas por abelhas selvagens.

Em estudos de campo realizados no cantão de Valais, biólogos testaram a presença de cinco patógenos principais. Os resultados revelaram disparidades baseadas no tempo de recuo da geleira:

Zonas de recuo recente: As abelhas melíferas apresentavam os cinco tipos de vírus, enquanto as selvagens portavam apenas dois. Isso indica que as populações ainda mantinham certo nível de isolamento.

As abelhas melíferas apresentavam os cinco tipos de vírus, enquanto as selvagens portavam apenas dois. Isso indica que as populações ainda mantinham certo nível de isolamento. Zonas de recuo antigo: A competição por alimento é maior e a situação é mais grave. O Vírus das Asas Deformadas (DWV), anteriormente restrito a apiários, agora é detectado massivamente em polinizadores selvagens, caracterizando uma transição interespécie da infecção.

A transição da flora nessas regiões é crítica. Inicialmente, o recuo do gelo cria um vácuo preenchido por plantas pioneiras, essenciais para a biodiversidade. Contudo, à medida que a composição vegetal muda e essas espécies desaparecem, o risco de transmissão de doenças atinge níveis críticos devido à escassez de opções alimentares.

O impacto desse deslocamento ecológico pode ser fatal. Diferente das abelhas domésticas, as populações selvagens não possuem suporte veterinário. A propagação do DWV pode levar à extinção local de espécies selvagens, o que impediria a polinização de plantas raras e iniciaria um processo de degradação ambiental em cadeia.

A vulnerabilidade das abelhas selvagens é acentuada pelo fato de que as abelhas melíferas vivem em colônias densas, onde os vírus se espalham rapidamente, tornando os apiários reservatórios potentes de infecções que são posteriormente despejadas no ambiente natural.

Embora esses patógenos sejam específicos para insetos e não representem risco direto à saúde humana, o dano indireto é significativo, afetando a produtividade agrícola e a estabilidade dos ecossistemas alpinos.