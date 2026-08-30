Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Deep Earth: seis anomalias gigantes revelam complexidade no núcleo do planeta

Ciência

Geólogos e físicos da Academia Chinesa de Ciências identificaram seis zonas anômalas gigantescas na fronteira entre o núcleo e o manto terrestre. A descoberta, detalhada no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, altera a compreensão sobre a estrutura interna do planeta ao revelar que a região é mais complexa e dinâmica do que se supunha anteriormente.

Ядро Земли
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Ядро Земли

Para chegar a esse resultado, a equipe processou mais de 2 milhões de registros sísmicos acumulados entre 1990 e 2024. O uso de algoritmos de aprendizado de máquina permitiu filtrar quase 175 mil sinais extremamente fracos que, devido ao ruído de fundo, eram invisíveis para analistas humanos. Esse volume de dados é dez vezes superior a qualquer levantamento anterior na área.

O estudo focou nos chamados precursores PKP — oscilações sutis que atravessam o núcleo externo líquido, contornam o núcleo interno sólido e alteram sua trajetória ao encontrar irregularidades na fronteira com o manto. Enquanto mapas antigos mostravam essas estruturas como manchas isoladas, a nova análise indica que muitas dessas zonas formam faixas contínuas e extensas, com maior evidência sob a Ásia Central, o Atlântico Sul e as regiões setentrionais da Eurásia.

Existem duas hipóteses principais para a origem dessas anomalias. A primeira sugere que sejam "cicatrizes" deixadas pelo impacto do planeta hipotético Theia na Terra, evento que teria originado a Lua há bilhões de anos. A segunda propõe que sejam remanescentes de crostas oceânicas e continentais antigas que afundaram até as profundezas do planeta via subducção (processo onde placas tectônicas mergulham sob outras).

A cerca de três mil quilômetros de profundidade, a pressão e o calor extremos transformam esses restos tectônicos em acúmulos termoquímicos que flutuam na fronteira com o núcleo. Nessas regiões, ocorre uma mistura ativa de materiais, onde se encontram vestígios de manto primitivo e minerais resultantes da interação com o ferro líquido do núcleo.

A relevância dessas estruturas reside no impacto que exercem na superfície. Essas zonas influenciam o movimento dos fluxos do manto e a temperatura do magma que alimenta os vulcões. Além disso, a configuração dessas massas profundas contribui para a compreensão do desequilíbrio do campo magnético terrestre e pode determinar a localização de futuras erupções vulcânicas ou o deslocamento de continentes a longo prazo.

Os pesquisadores planejam agora utilizar outros tipos de ondas sísmicas para escanear as seis zonas identificadas, buscando confirmar se tratam-se de resíduos de colisões planetárias ancestrais ou de reações químicas atuais no centro da Terra.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mulher
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Mulher
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Mais populares
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026

A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.

Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
últimos materiais
Da Nang ou Tailândia? O destino vietnamita que evita multidões e custos altos
Deep Earth: seis anomalias gigantes revelam complexidade no núcleo do planeta
China acelera armazenamento de petróleo para enfrentar pressões dos EUA
Por que zerar a dívida pública nominal pode ser prejudicial à economia
O mistério do Grande Hiato: para onde foram bilhões de anos de rocha?
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
Beauty Bomb lança linha de rímel com quatro fórmulas específicas
Treinando e não emagrece? 4 armadilhas na dieta que anulam a academia
NASA cria 'controle de tráfego' para evitar colisões na Lua
Mariana Leitão acusa PS e PSD de abandonarem a classe média em Portugal
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.