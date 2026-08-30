Deep Earth: seis anomalias gigantes revelam complexidade no núcleo do planeta

Geólogos e físicos da Academia Chinesa de Ciências identificaram seis zonas anômalas gigantescas na fronteira entre o núcleo e o manto terrestre. A descoberta, detalhada no Journal of Geophysical Research: Solid Earth, altera a compreensão sobre a estrutura interna do planeta ao revelar que a região é mais complexa e dinâmica do que se supunha anteriormente.

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Para chegar a esse resultado, a equipe processou mais de 2 milhões de registros sísmicos acumulados entre 1990 e 2024. O uso de algoritmos de aprendizado de máquina permitiu filtrar quase 175 mil sinais extremamente fracos que, devido ao ruído de fundo, eram invisíveis para analistas humanos. Esse volume de dados é dez vezes superior a qualquer levantamento anterior na área.

O estudo focou nos chamados precursores PKP — oscilações sutis que atravessam o núcleo externo líquido, contornam o núcleo interno sólido e alteram sua trajetória ao encontrar irregularidades na fronteira com o manto. Enquanto mapas antigos mostravam essas estruturas como manchas isoladas, a nova análise indica que muitas dessas zonas formam faixas contínuas e extensas, com maior evidência sob a Ásia Central, o Atlântico Sul e as regiões setentrionais da Eurásia.

Existem duas hipóteses principais para a origem dessas anomalias. A primeira sugere que sejam "cicatrizes" deixadas pelo impacto do planeta hipotético Theia na Terra, evento que teria originado a Lua há bilhões de anos. A segunda propõe que sejam remanescentes de crostas oceânicas e continentais antigas que afundaram até as profundezas do planeta via subducção (processo onde placas tectônicas mergulham sob outras).

A cerca de três mil quilômetros de profundidade, a pressão e o calor extremos transformam esses restos tectônicos em acúmulos termoquímicos que flutuam na fronteira com o núcleo. Nessas regiões, ocorre uma mistura ativa de materiais, onde se encontram vestígios de manto primitivo e minerais resultantes da interação com o ferro líquido do núcleo.

A relevância dessas estruturas reside no impacto que exercem na superfície. Essas zonas influenciam o movimento dos fluxos do manto e a temperatura do magma que alimenta os vulcões. Além disso, a configuração dessas massas profundas contribui para a compreensão do desequilíbrio do campo magnético terrestre e pode determinar a localização de futuras erupções vulcânicas ou o deslocamento de continentes a longo prazo.

Os pesquisadores planejam agora utilizar outros tipos de ondas sísmicas para escanear as seis zonas identificadas, buscando confirmar se tratam-se de resíduos de colisões planetárias ancestrais ou de reações químicas atuais no centro da Terra.