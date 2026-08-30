O mistério do Grande Hiato: para onde foram bilhões de anos de rocha?

O Grand Canyon, no Arizona, é amplamente conhecido como a obra do rio Colorado. No entanto, novos dados geológicos revelam que a cronologia da paisagem norte-americana é mais complexa. Uma pesquisa da Universidade de Southampton indica que, um bilhão de anos antes da formação do desfiladeiro, o continente era atravessado por um sistema colossal de falésias com quilômetros de altura.

Photo: commons.wikimedia.org by Tuxyso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранд-Каньон

Essa estrutura funcionou como um mecanismo de erosão massiva, expondo rochas ancestrais que hoje são visíveis nas partes mais profundas do cânion. A descoberta oferece uma explicação para o "Grande Hiato" (Great Unconformity), um período vasto da história geológica cujos registros desapareceram das camadas rochosas.

A herança do supercontinente Rodínia

Há cerca de 800 milhões de anos, durante a fragmentação do supercontinente Rodínia, processos tectônicos moldaram o relevo da atual América do Norte. Surgiu então um "grande escarpamento", um sistema de penhascos que se estendia do atual Texas até Idaho. Com vários quilômetros de altura, essa parede tornou-se o catalisador para a destruição das camadas superiores da crosta terrestre.

O movimento das placas tectônicas criou um diferencial de altitude que transformou rios e geleiras em ferramentas abrasivas potentes. Esse processo expôs o embasamento cristalino da Laurentia, o núcleo antigo do continente. As rochas encontradas no fundo do Grand Canyon, com idade de até dois bilhões de anos, foram reveladas por esse sistema de falésias; sem essa erosão prévia, o rio Colorado dificilmente teria alcançado camadas tão profundas.

O mistério dos bilhões de anos desaparecidos

O "Grande Hiato" é uma anomalia onde rochas de 500 milhões de anos repousam diretamente sobre pedras de 1,5 bilhão de anos, evidenciando a ausência de um bilhão de anos de história geológica. O estudo conduzido pelo professor Thomas Gernon demonstra que esse apagamento foi causado pela erosão resultante do recuo do grande escarpamento.

Durante a ascensão tectônica e a posterior degradação da paisagem, até oito quilômetros de rocha foram removidos em certas regiões. As falésias recuavam lentamente para o interior do continente, deixando uma superfície nivelada que, posteriormente, foi coberta por novos sedimentos.

Modelagem de montanhas invisíveis

Para reconstruir a face da América antiga, pesquisadores utilizaram simulações computacionais integrando dados de movimentação de placas e evolução do relevo. O modelo revelou que o escarpamento cruzava territórios de dez estados atuais, incluindo Utah, Wyoming e Missouri.

Características do grande escarpamento:

Formação: Aproximadamente 800 milhões de anos atrás (fragmentação da Rodínia).

Aproximadamente 800 milhões de anos atrás (fragmentação da Rodínia). Impacto erosivo: Remoção de 5 a 10 km de camadas superiores de rocha.

Remoção de 5 a 10 km de camadas superiores de rocha. Extensão: Milhares de quilômetros através da América do Norte.

Milhares de quilômetros através da América do Norte. Análogos atuais: Grande Escarpa na África do Sul e Planalto Brasileiro.

A pesquisa do professor Gernon sugere que essas mudanças geológicas podem ter influenciado a biologia. A erosão em massa alterou os cursos dos rios e a composição química dos oceanos devido ao acúmulo de sedimentos. Esse processo pode ter preparado as condições para a "Explosão Cambriana", período marcado pelo surgimento acelerado de formas de vida complexas.