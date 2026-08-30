NASA cria 'controle de tráfego' para evitar colisões na Lua

A NASA iniciou o desenvolvimento do primeiro sistema de controle de tráfego para o espaço lunar, visando organizar a movimentação de naves nas próximas décadas. O ponto central dessa rede será a estação Gateway, situada a 386 mil quilômetros da Terra. Para evitar colisões entre cápsulas Orion, naves de carga e módulos de pouso, engenheiros criaram um código matemático e regras orbitais que consideram a complexa interação gravitacional entre a Terra e a Lua.

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O foco do projeto, desenvolvido por especialistas das universidades Texas A&M e Purdue, é a Órbita de Halo Quase Retilínea (NRHO). Essa trajetória é extremamente alongada: a estação chega a apenas 1.600 quilômetros do polo norte lunar e se afasta até 64 mil quilômetros em relação ao polo sul. Essa configuração facilita a comunicação com a Terra e reduz o consumo de combustível para manter a posição da estação.

Simulações computacionais indicaram que o aumento na frequência de manobras de correção permite manter as naves em pontos precisos com baixo gasto de propelente. De acordo com o astrofísico Alexei Rudnev, a precisão nos algoritmos é fundamental, pois qualquer erro mínimo de navegação pode elevar o risco de aproximações perigosas quando naves tripuladas e módulos pesados coincidem no mesmo ponto.

Um conceito central do sistema é o chamado "loitering" (espera orbital). Como no espaço não existe ponto de parada — já que todos os objetos estão em queda constante sob a influência da gravidade —, as naves precisam de zonas de espera. Essas áreas permitem que a embarcação aguarde sua vez de atracar sem gastar recursos excessivos e sem interferir em outras missões. O físico Dmitry Lapshin ressalta que a precisão necessária para esse controle deve prever falhas em motores e instrumentos de navegação para garantir a posição de cada objeto com precisão de metros.

Para organizar a chegada de tripulações e suprimentos, foi proposta a tática da "corda de pérolas". Em vez de orbitarem a Gateway de forma aleatória, as naves alinham-se em uma sequência rigorosa ao longo da trajetória calculada. Esse método simplifica a visualização da prioridade de cada módulo pelos controladores na Terra e reduz a chance de colisões em caso de falhas no sistema de comando.

Segundo o astrônomo Pavel Gromov, a implementação desses regulamentos matemáticos é a única forma de evitar que a exploração lunar resulte no acúmulo de lixo espacial perigoso. A estrutura visa transformar as viagens à Lua em algo rotineiro, onde a precisão matemática se torna mais determinante do que a potência dos motores.

Especificações do sistema:

Tipo de órbita: Halo Quase Retilínea (NRHO).

Halo Quase Retilínea (NRHO). Pericentro: 1.600 km acima do Polo Norte lunar.

1.600 km acima do Polo Norte lunar. Apocentro: 64.000 km acima do Polo Sul lunar.

64.000 km acima do Polo Sul lunar. Método de espera: "Corda de pérolas" (posicionamento sequencial).