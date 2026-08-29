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Arqueólogos localizam oficina de ferramentas de pedra de 9 a 10 mil anos

Ciência

Arqueólogos da Universidade Estatal de Novgorod (NovGU) localizaram um assentamento do Mesolítico que revela a fabricação de ferramentas complexas e o uso de técnicas de inserção de lâminas há cerca de 9 a 10 mil anos. As descobertas permitem reconstruir a cadeia de produção de instrumentos utilizados na região.

Глиняные кувшины и осколки керамики
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Глиняные кувшины и осколки керамики

As escavações ocorreram em um terraço seco acima do rio Peretna, sob a coordenação de Valery Syuborov, do Centro de Pesquisas Arqueológicas da NovGU. A equipe coletou aproximadamente 15 mil artefatos, entre ferramentas finalizadas, pré-formas e lascas de sílex. No centro do local, foi identificado um agrupamento de pedras que pode ter sido um antigo fogão ou uma área de trabalho especializada para o talhe de pedras.

O item de maior destaque foi um núcleo em formato de lápis, feito de um sílex raro de cor marrom-avermelhada. O artesão utilizava um compressor de osso para extrair microlâminas finas, que serviam como gumes substituíveis para lanças, arpões e facas. Essas peças eram encaixadas em fendas de bases feitas de osso ou madeira.

Esse sistema modular indica que as populações da época já possuíam pensamento abstrato e controle preciso sobre a fragmentação da pedra, planejando a forma do objeto final ao definir o ângulo e o ponto de impacto. A raridade do material sugere que o sílex era transportado de fontes distantes até o assentamento.

Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, a transição para construções modulares com elementos substituíveis permitiu economizar matéria-prima escassa e facilitou a manutenção das ferramentas durante a caça ou coleta.

Além dos microlitos, foram encontrados mais de 10 instrumentos de corte e suas bases, incluindo machados e enxós com talhe bifacial. O surgimento dessas ferramentas acompanha as mudanças climáticas do período: a substituição da tundra-estepe por florestas de taiga exigiu a criação de utensílios para derrubar árvores, construir habitações e fabricar canoas.

A concentração de ferramentas pesadas e pré-formas em um único ponto sugere que a população era sedentária, indicando a formação de assentamentos estáveis com rotinas domésticas desenvolvidas.

Embora as evidências confirmem a produção seriada de ferramentas no Mesolítico da região de Novgorod, a compreensão total da logística e das redes de troca da época depende de futuras análises sobre a origem exata do sílex "chocolate".

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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