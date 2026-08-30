Matéria escura em xeque? Simulação revela nova origem para curvas estelares

A simulação computacional de 15 mil fluxos estelares em quatro galáxias virtuais revelou que mais de 70% dessas estruturas desenvolvem curvas, rupturas e saliências sem a influência de aglomerados de matéria escura. As distorções são causadas pelo campo gravitacional dinâmico da própria galáxia hospedeira, o que questiona a interpretação comum de que tais anomalias sejam evidências diretas de substâncias invisíveis.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спиральная галактика

Fluxos estelares são cadeias alongadas de estrelas resultantes da destruição de aglomerados globulares ou galáxias anãs satélites que orbitam um centro galáctico. Como se movem sob a influência da gravidade, sua forma reflete a distribuição de massa ao redor. Historicamente, astrônomos interpretam irregularidades nesses fluxos como indicadores de "subhalos" — pequenos aglomerados de matéria escura que, segundo a cosmologia atual, deveriam cercar galáxias massivas.

Uma equipe liderada por Arpit Arora, da Universidade de Washington, investigou se o campo gravitacional complexo de uma galáxia poderia reproduzir as mesmas características atribuídas aos subhalos. O objetivo foi verificar se rastros interpretados como matéria escura são, na verdade, consequências da evolução do fluxo em um ambiente realista, porém desprovido de pequenos aglomerados.

Para isso, os pesquisadores criaram quatro galáxias virtuais com massas semelhantes à da Via Láctea: duas estáveis e duas que passaram por fusões recentes com objetos similares à Nuvem de Magalhães ou à galáxia anã Sagitário. A evolução de 15 mil fluxos estelares — cada um composto por 10 mil partículas de teste — foi monitorada ao longo de um período de cinco bilhões de anos.

No experimento, foram excluídos deliberadamente os efeitos de pequenos objetos perturbadores, como aglomerados de matéria escura e nuvens moleculares densas. No entanto, foi mantido o campo gravitacional variável da galáxia, incluindo o disco, o halo, os braços espirais, efeitos de maré de galáxias vizinhas e a distribuição irregular de matéria visível.

Os resultados mostraram que apenas 70 fluxos (menos de 0,5%) permaneceram sem distorções significativas. A vasta maioria apresentou ao menos uma irregularidade. As deformações foram mais intensas em fluxos cujas órbitas passavam a menos de 15 quiloparsecs do centro galáctico, onde o campo gravitacional é mais complexo e instável.

Essas mudanças ocorrem porque o disco e o halo da galáxia não são estáticos: braços espirais se reconfiguram e galáxias vizinhas deslocam o centro de massa. Quando o fluxo atravessa áreas de densidade heterogênea, as trajetórias das estrelas divergem, criando alongamentos ou curvas sem a necessidade de um aglomerado de matéria escura para provocar o efeito.

Isso indica que a presença de uma distorção em um fluxo estelar não prova a existência de subhalos. Para chegar a essa conclusão, é necessário isolar a influência da própria galáxia de um possível impacto de matéria escura. Fluxos internos, mais próximos ao centro galáctico, mostram-se indicadores menos confiáveis para a detecção de subhalos.

Como se trata de uma modelagem numérica baseada em partículas de teste, o estudo não é uma observação direta de galáxias reais, mas demonstra que a dinâmica galáctica é suficiente para gerar as estruturas observadas. O trabalho não nega a existência de subhalos de matéria escura, nem afirma que todas as distorções reais são causadas apenas pela galáxia; ele apenas evidencia que as anomalias podem surgir em ambientes "lisos" (sem subhalos).

Além disso, a pesquisa não comparou a estatística das distorções simuladas com a de fluxos reais da Via Láctea ou galáxias vizinhas, deixando em aberto o quanto o campo galáctico realista reproduz as anomalias observadas na prática.

O estudo, publicado no The Astrophysical Journal, sugere que qualquer interpretação de irregularidades estelares como rastros de matéria escura agora exige verificações mais rigorosas. A próxima etapa científica será desenvolver métodos para distinguir a contribuição da dinâmica galáctica do sinal real de possíveis subhalos em observações astronômicas.