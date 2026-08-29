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Esquizofrenia e depressão apresentam perfis imunológicos distintos

Ciência

Uma meta-análise de 26 estudos identificou que a atividade de certos receptores imunológicos está ligada a transtornos psiquiátricos. A pesquisa revelou que a expressão de mRNP dos receptores do tipo Toll (TLR) em células do sangue periférico sofre alterações em pacientes com transtornos do espectro esquizofrênico e transtornos do humor.

шизофрения больной
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O resultado aponta para a participação do sistema imunológico inato na patogênese dessas condições. No entanto, os dados estabelecem uma associação estatística, mas não comprovam que as alterações nos receptores sejam a causa direta das doenças.

Os receptores TLR funcionam como sensores do sistema imunológico inato, capazes de reconhecer padrões moleculares de microrganismos patogênicos ou sinais de estresse. Localizados na superfície ou no interior das células, eles apresentam alta concentração em monócitos e linfócitos do sangue.

Ao detectar um alvo, o receptor dispara uma cascata de sinalização intracelular que ativa fatores de transcrição, resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias. Se esse processo for excessivo ou ocorrer em períodos críticos do desenvolvimento, as células imunológicas podem sofrer uma reprogramação funcional. Segundo o biofísico Alexei Kornilov, essa estimulação crônica pode alterar a reatividade do sistema imunológico e impactar o funcionamento cerebral por meio de inflamação sistêmica.

O estudo, liderado por Julia Karski, da Universidade Médica de Wrocław, consistiu em uma revisão sistemática e meta-análise. A equipe processou dados de 2.383 indivíduos, divididos entre 678 pacientes com transtornos do espectro esquizofrênico, 523 com transtornos do humor e 1.182 voluntários saudáveis, que serviram como grupo de controle. Os pesquisadores analisaram a expressão de mRNP, moléculas que determinam a quantidade de proteína (receptor) produzida pela célula.

Os resultados mostram que diferentes transtornos estão associados a diferentes tipos de receptores. No espectro esquizofrênico, houve aumento na expressão dos receptores TLR4, TLR8 e TLR10. Já nos transtornos do humor, a elevação ocorreu nos receptores TLR2, TLR5 e TLR6. Essa distinção sugere que a esquizofrenia e a depressão possuem mecanismos imunológicos distintos em nível molecular.

Embora a identificação desses perfis possa, no futuro, auxiliar na estratificação de pacientes e na escolha de terapias, a pesquisa apresenta limitações importantes. A análise foi feita em células do sangue periférico, o que não garante que as mesmas alterações ocorram no sistema nervoso central.

Além disso, a meta-análise não permite afirmar se a hiperexpressão dos receptores causa a doença ou se é uma consequência do transtorno ou de fatores externos, como o uso de medicamentos. A aplicação desses marcadores como testes diagnósticos clínicos ainda depende de validações futuras.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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