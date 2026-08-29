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Cientistas descobrem luz que orienta o crescimento correto dos olhos

Ciência

A exposição à luz no espectro índigo pode impedir o desenvolvimento da miopia, segundo pesquisadores do Cincinnati Children's Hospital e da Universidade do Alabama em Birmingham. O estudo, publicado na revista Cell Reports Medicine, sugere que a modificação da iluminação artificial em ambientes fechados pode reduzir o risco de alongamento patológico do globo ocular em crianças.

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Para chegar a esse resultado, a equipe realizou experimentos com tupaias, mamíferos cuja anatomia ocular é semelhante à humana. Os cientistas utilizaram um intervalo estreito do espectro visível, com comprimentos de onda entre 419 e 446 nanômetros. Essa aplicação foi capaz de bloquear as alterações que causam a miopia, condição na qual a imagem é focada antes da retina, e não sobre ela.

O processo ocorre por meio da ativação dos receptores fotossensíveis OPN5. Enquanto a luz violeta (com comprimento de onda em torno de 380 nanômetros) é retida pelo cristalino, a luz índigo penetra no olho sem obstáculos, enviando sinais que orientam o crescimento correto dos tecidos oculares.

De acordo com o biólogo Andrey Voroshilov, o olho humano evoluiu sob a luz solar constante. A ausência de espectros específicos em ambientes internos pode interferir nos processos biológicos naturais de desenvolvimento da visão.

As evidências foram obtidas em modelos animais e ainda não foram testadas em seres humanos. Os autores planejam implementar lâmpadas especiais que integrem o espectro índigo em creches para avaliar a segurança e a eficácia da técnica em condições reais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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