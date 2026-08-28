O risco invisível do programa Artemis: micróbios terrestres na Lua

Cientistas da NASA identificaram pontos na Lua onde micróbios terrestres poderiam sobreviver. A descoberta, publicada na revista Science Advances, preocupa pesquisadores envolvidos no programa Artemis, que pretende estabelecer presença humana duradoura no polo sul lunar.

Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунная поверхность с кратерами

O estudo mostra que crateras profundas e relevos acidentados podem funcionar como abrigos naturais contra a radiação ultravioleta, criando condições teoricamente compatíveis com a vida. Para o biólogo Andrei Voroshilov, que analisou o trabalho, a topografia irregular dos polos lunares pode gerar "refúgios" com níveis de radiação bem menores do que os registrados em superfícies planas.

"A geometria desses terrenos atenua a exposição solar direta", explica.

Para chegar a essa conclusão, a equipe dos centros Goddard e Johnson da NASA combinou testes de laboratório com simulações computacionais. Os pesquisadores selecionaram cinco organismos já conhecidos pela resistência extrema: o fungo Aspergillus niger, a bactéria Bacillus subtilis, o Deinococcus radiodurans (conhecido por suportar doses altíssimas de radiação), a bactéria Staphylococcus aureus e espécies do gênero Fusarium. O destaque ficou com o Aspergillus niger, um fungo filamentoso que tolera temperaturas entre 6 °C e 47 °C e apresenta alta resistência à radiação cósmica.

Esses organismos já haviam sido encontrados tanto em ambientes terrestres extremos quanto no interior da Estação Espacial Internacional, o que sustenta a hipótese de que poderiam acompanhar astronautas em futuras missões.

Os cientistas recriaram em laboratório condições de três regiões do polo sul lunar — Nobile Rim, Connecting Ridge e De Gerlache Rim — e cruzaram esses dados com modelos topográficos de distribuição de radiação na superfície. O resultado indicou que variações de relevo e iluminação podem permitir que células terrestres escapem da exposição direta ao ultravioleta.

A questão ganha peso por causa do Artemis. Se micróbios transportados em equipamentos, trajes ou corpos de astronautas se instalarem nessas áreas protegidas, dois cenários problemáticos se tornam plausíveis. Amostras contaminadas poderiam ser interpretadas como indícios de vida extraterrestre em análises futuras. Alternativamente, organismos terrestres poderiam degradar traços biológicos reais ainda presentes no regolito lunar antes que fossem devidamente estudados. Os autores da pesquisa são cuidadosos ao delimitar o alcance das conclusões.

O trabalho demonstra a viabilidade teórica de sobrevivência microbiana em locais específicos, mas não confirma que isso ocorrerá na prática sob os protocolos de esterilização atualmente adotados. Também não significa que qualquer região da Lua ofereça condições habitáveis — apenas que certos pontos do polo sul merecem atenção especial no planejamento de missões tripuladas. Segundo Voroshilov, a principal lacuna do estudo é justamente a ausência de testes com os protocolos reais de descontaminação.

"Precisamos avaliar se as técnicas atuais de proteção planetária são suficientes quando há presença humana prolongada", afirma.

As próximas etapas envolvem validar os modelos computacionais com medições in loco e revisar as diretrizes que regem a limpeza de equipamentos enviados ao satélite. A descoberta não altera o cronograma do Artemis, mas adiciona um critério a mais na escolha de locais de pouso e na definição de zonas de restrição biológica. Para a comunidade científica, a mensagem central é direta: antes de procurar vida fora da Terra, é necessário garantir que o que já está aqui não viaje junto.