O fim do brilho: como o clima ameaça as cores das borboletas Morpho

As borboletas Morpho, conhecidas por seu azul metálico intenso, estão enfrentando riscos severos devido ao aquecimento global. Pesquisadores do Instituto Smithsonian identificaram que anomalias térmicas prejudicam drasticamente o desenvolvimento desses insetos, aumentando a mortalidade na fase de pupa e eliminando a coloração característica dos sobreviventes.
Para analisar o impacto do clima, os cientistas testaram três cenários térmicos com as pupas: um clima tropical típico, um moderado e um cenário de calor extremo, condizente com as previsões climáticas para as próximas décadas. Os dados indicam que, sob calor excessivo, o tempo de desenvolvimento dos insetos aumenta e a taxa de mortalidade na fase de pupa sobe drasticamente. Segundo o biólogo ecólogo Arkadiy Kuznetsov, o organismo prioriza a sobrevivência imediata ao calor em vez de investir energia na formação adequada das coberturas externas.
A perda da cor ocorre por uma falha física e não química. O azul das Morpho não vem de pigmentos, mas de um efeito óptico gerado por nanoestruturas nas escamas das asas, que funcionam como telhas organizadas para refletir a luz. O calor extremo deforma essas estruturas: as "telhas" encolhem e a distância entre elas diminui. Essa alteração geométrica muda a reflexão da luz, transformando o azul vibrante em tons de cinza ou azul opaco.
De acordo com o físico Dmitriy Lapshin, qualquer alteração de frações de mícron nessas nanoestruturas anula a ressonância óptica, fazendo com que o inseto perca a capacidade de manipular a luz. Na natureza, esse brilho é essencial para a comunicação entre indivíduos da mesma espécie e serve como camuflagem através de reflexos solares na floresta tropical.
A descoloração compromete a sobrevivência da espécie. Borboletas opacas tornam-se alvos mais fáceis para pássaros predadores, pois perdem a capacidade de desorientar o atacante com flashes de cor. Além disso, a falha na sinalização visual pode impedir que machos e fêmeas se reconheçam, o que ameaça a taxa de reprodução e a manutenção da população.
A bióloga Olga Nikolaeva alerta que a mudança na aparência de uma espécie-chave indica uma crise profunda nos trópicos. Como as aves predadoras dependem de presas específicas, a degradação das populações de Morpho pode gerar um efeito cascata em toda a cadeia alimentar da região.
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