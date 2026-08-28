Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O fim dos 'químicos eternos': nova jaqueta técnica elimina substâncias tóxicas

Ciência

A Arc'teryx desenvolveu a Sperro SV, a primeira jaqueta hardshell com membrana GORE-TEX fabricada a partir de materiais reciclados. O projeto integra o programa System 0, que visa implementar a economia circular na indústria têxtil, focando em produtos de longa durabilidade, fácil reparo e reciclagem total ao fim da vida útil.

Туристы покоряют вершины Эльбруса
Photo: commons.wikimedia.org by Sanjay Kodain Mountaineer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туристы покоряют вершины Эльбруса

A principal mudança técnica é a substituição de membranas baseadas em PFAS (compostos perfluorados). Essas substâncias, conhecidas como "químicos eternos" por não se degradarem na natureza, eram usadas para garantir a impermeabilidade. A Sperro SV utiliza, em seu lugar, a membrana ePE (polietileno expandido), que reduz a pegada de carbono e elimina o uso de flúor.

O revestimento interno e externo é feito de nylon Econyl. O material é obtido através da reciclagem química de resíduos como redes de pesca, carpetes e plásticos industriais retirados de oceanos e aterros. O processo decompõe o plástico em moléculas básicas para recriar o nylon, mantendo a resistência e a durabilidade do material original, com a vantagem de permitir ciclos infinitos de reciclagem sem perda de qualidade.

Segundo o químico Ilya Safronov, essa abordagem transforma resíduos em recursos de alta tecnologia, mantendo as propriedades físico-químicas do polímero idênticas às da matéria-prima virgem.

Para evitar o descarte precoce da peça, a engenharia da jaqueta focou nos pontos de maior desgaste. O problema central dos hardshells costuma ser o dano em zíperes; por isso, a Sperro SV utiliza zíperes com cursores removíveis. Isso permite que os centros de serviço ReBIRD substituam até três dentes danificados com componentes de nylon, evitando a troca de todo o zíper.

Outros elementos de manutenção e segurança incluem:

  • Um bolso interno com QR-code gravado a laser, contendo instruções de cuidado e reparo.
  • Refletor RECCO integrado para localização em avalanches ou escombros (componente removido manualmente ao final da vida útil do produto, pois não é reciclável).

A resistência do material foi testada em condições extremas, incluindo a rotação da jaqueta em betoneiras com cascalho e o preenchimento de bolsos com pedras para acelerar o desgaste do tecido. Pesquisadores também analisaram a interação entre a membrana e secreções humanas, como suor e gordura cutânea. Os testes revelaram que o acúmulo de gordura cria uma barreira que bloqueia a respirabilidade da membrana, tornando a lavagem e a secagem em alta temperatura essenciais para restaurar a funcionalidade da peça.

A validação final de ergonomia foi conduzida por alpinistas e socorristas, que avaliaram o acesso aos bolsos durante o uso de cinturões de segurança, a compatibilidade dos punhos com luvas e a eficiência dos zíperes de ventilação axilar.

O desenvolvimento da Sperro SV indica que a vestimenta técnica pode ser sustentável sem comprometer o desempenho. No entanto, a viabilidade do modelo circular depende do usuário: a negligência nas regras de manutenção reduz a vida útil do material, independentemente de sua resistência estrutural.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Mulher
Mechas francesas reduzem a necessidade de retocar a raiz mensalmente
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Carros
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Mais populares
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura

A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.

Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
últimos materiais
O fim dos 'químicos eternos': nova jaqueta técnica elimina substâncias tóxicas
Proibir as lágrimas em crises emocionais: quais as consequências
O escândalo com Kanye West: Rússia propõe proibir venda de ingressos antes de confirmar viabilidade de eventos
Paquistão ignora ameaça dos EUA para manter comércio com Irã
Mar de Azov: profundidade de 7,5 m cria tsunamis de vento, bolhas de metano e crise ecológica
Dormência e formigamento nos pés: sinais silenciosos da neuropatia diabética
Ministério da Agricultura russo planeja revogar norma de pesca de crustáceos
Mistério estelar: Via Láctea 'devorou' galáxia nos primórdios do universo
Mercado de leasing na Rússia registra queda brusca no número de clientes
Estudo analisa impacto de sequências de tempestades no degelo do Ártico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.