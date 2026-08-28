O fim dos 'químicos eternos': nova jaqueta técnica elimina substâncias tóxicas

A Arc'teryx desenvolveu a Sperro SV, a primeira jaqueta hardshell com membrana GORE-TEX fabricada a partir de materiais reciclados. O projeto integra o programa System 0, que visa implementar a economia circular na indústria têxtil, focando em produtos de longa durabilidade, fácil reparo e reciclagem total ao fim da vida útil.

Photo: commons.wikimedia.org by Sanjay Kodain Mountaineer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туристы покоряют вершины Эльбруса

A principal mudança técnica é a substituição de membranas baseadas em PFAS (compostos perfluorados). Essas substâncias, conhecidas como "químicos eternos" por não se degradarem na natureza, eram usadas para garantir a impermeabilidade. A Sperro SV utiliza, em seu lugar, a membrana ePE (polietileno expandido), que reduz a pegada de carbono e elimina o uso de flúor.

O revestimento interno e externo é feito de nylon Econyl. O material é obtido através da reciclagem química de resíduos como redes de pesca, carpetes e plásticos industriais retirados de oceanos e aterros. O processo decompõe o plástico em moléculas básicas para recriar o nylon, mantendo a resistência e a durabilidade do material original, com a vantagem de permitir ciclos infinitos de reciclagem sem perda de qualidade.

Segundo o químico Ilya Safronov, essa abordagem transforma resíduos em recursos de alta tecnologia, mantendo as propriedades físico-químicas do polímero idênticas às da matéria-prima virgem.

Para evitar o descarte precoce da peça, a engenharia da jaqueta focou nos pontos de maior desgaste. O problema central dos hardshells costuma ser o dano em zíperes; por isso, a Sperro SV utiliza zíperes com cursores removíveis. Isso permite que os centros de serviço ReBIRD substituam até três dentes danificados com componentes de nylon, evitando a troca de todo o zíper.

Outros elementos de manutenção e segurança incluem:

Um bolso interno com QR-code gravado a laser, contendo instruções de cuidado e reparo.

Refletor RECCO integrado para localização em avalanches ou escombros (componente removido manualmente ao final da vida útil do produto, pois não é reciclável).

A resistência do material foi testada em condições extremas, incluindo a rotação da jaqueta em betoneiras com cascalho e o preenchimento de bolsos com pedras para acelerar o desgaste do tecido. Pesquisadores também analisaram a interação entre a membrana e secreções humanas, como suor e gordura cutânea. Os testes revelaram que o acúmulo de gordura cria uma barreira que bloqueia a respirabilidade da membrana, tornando a lavagem e a secagem em alta temperatura essenciais para restaurar a funcionalidade da peça.

A validação final de ergonomia foi conduzida por alpinistas e socorristas, que avaliaram o acesso aos bolsos durante o uso de cinturões de segurança, a compatibilidade dos punhos com luvas e a eficiência dos zíperes de ventilação axilar.

O desenvolvimento da Sperro SV indica que a vestimenta técnica pode ser sustentável sem comprometer o desempenho. No entanto, a viabilidade do modelo circular depende do usuário: a negligência nas regras de manutenção reduz a vida útil do material, independentemente de sua resistência estrutural.