Mar de Azov: profundidade de 7,5 m cria tsunamis de vento, bolhas de metano e crise ecológica

O Mar de Azov é frequentemente visto como um corpo d'água inofensivo devido à sua baixa profundidade. No entanto, essa característica geográfica transforma a região em uma das bacias mais imprevisíveis do planeta, onde a combinação de atividade geológica, variações de pressão e tempestades rigorosas cria riscos severos para navegantes e banhistas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Штормовая волна Азовского моря

Com uma profundidade média de apenas 7,5 metros — equivalente à altura de um prédio de dois andares — a massa de água do Mar de Azov reage rapidamente a estímulos externos.

Na entrevista ao Pravda.Ru o meteorologista Sergey Baranov considera que a baixa profundidade faz com que a água aqueça e esfrie quase instantaneamente, o que provoca mudanças bruscas nas correntes e permite que ventos moderados levantem toneladas de sedimentos do fundo.

A instabilidade do ambiente é evidenciada por fenômenos como os metsutsumanis. Diferente dos tsunamis tectônicos, esses são causados por ventos de empurrão que deslocam grandes volumes de água contra a costa. Um exemplo crítico ocorreu em 1969, quando um ciclone gerou uma parede de água de quatro metros que avançou 10 quilômetros terra adentro na região de Temryuk, destruindo vilas de pescadores e infraestruturas portuárias.

Para quem frequenta as praias, o perigo reside nas correntes de retorno, conhecidas como "puxadores". Próximo a bancos de areia, a água retorna ao mar a velocidades de até 7 km/h (aproximadamente 2 m/s), podendo exaurir rapidamente a força de quem tenta nadar contra a corrente. Além disso, tornados repentinos representam risco imediato para embarcações de pequeno porte.

O leito marinho, especialmente próximo ao Estreito de Kerch, apresenta alta atividade geológica. A região abriga vulcões de lama que expelem misturas de lodo e gases, criando bancos de areia temporários que podem causar naufrágios.

O sismólogo Viktor Andreev ressalta ao Pravda.Ru que a configuração do relevo e a atividade sísmica do fundo podem transformar a superfície calma em um ambiente destrutivo sob certas pressões atmosféricas.

Um dos riscos mais invisíveis são as bolhas de metano. A decomposição de matéria orgânica no fundo libera gás que, ao romper a camada de sedimentos, reduz drasticamente a densidade da água. Nessa mistura de água e gás, a flutuabilidade é perdida, fazendo com que pessoas ou pequenas embarcações afundem instantaneamente. Especialistas atribuem desaparecimentos misteriosos na área de Yurievka a esse fenômeno físico.

Atualmente, o ecossistema enfrenta uma crise de salinidade. A redução do fluxo de rios de água doce, causada por barragens, quase dobrou a concentração de sal na água (atingindo até 16 ppm). Essa mudança provocou a migração de espécies nativas, como o lúcio e o esturjão, abrindo espaço para a proliferação de águas-vivas vindas do Mar Negro.

O biólogo ecologista Arkady Kuznetsov na entrevista ao Pravda.Ru define esse processo como um sinal de desequilíbrio ecológico profundo, levando a adoção de barreiras físicas em locais como a Baía de Temryuk para conter as medusas.