Mistério estelar: Via Láctea 'devorou' galáxia nos primórdios do universo

Astrônomos identificaram evidências de que a Via Láctea absorveu uma galáxia anã nos primórdios de sua evolução. Através de dados do Telescópio Espacial Hubble, a equipe detectou um grupo de aglomerados estelares antigos cujas características indicam que eles não puderam ter se formado dentro da nossa própria galáxia.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гравитационное ядро в центре Млечного Пути

O estudo, conduzido por pesquisadores do Observatório de Astrofísica e Ciências Espaciais de Bolonha (OAS) e instituições europeias, expande o registro de fusões da Via Láctea para 11,8 bilhões de anos atrás. Os resultados foram publicados na revista Nature Astronomy.

A Via Láctea cresce de duas formas: pela formação de novas estrelas a partir de nuvens de gás e poeira e pela fusão com galáxias menores. Essas colisões aumentam a massa galáctica e provocam surtos de formação estelar devido à compressão do gás. No entanto, rastrear esses eventos é complexo, pois a estrutura original da galáxia se apaga ao longo de bilhões de anos.

Para localizar pistas antigas, os cientistas analisaram 39 aglomerados globulares situados a 20 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Esses aglomerados abrigam algumas das estrelas mais velhas do sistema, funcionando como marcadores temporais. Com o Hubble, a equipe determinou a idade exata de cada aglomerado e sua metalicidade — a concentração de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio.

A análise revelou uma terceira população de aglomerados nas regiões centrais. Estes são mais jovens que os formados nativamente na Via Láctea, mas mais velhos que o grupo proveniente da galáxia Gaia-Sausage-Enceladus (absorvida há cerca de 10 bilhões de anos). Essa diferença temporal indica a ocorrência de uma fusão anterior com uma galáxia anã, batizada pelos autores como Low-energy-Kraken-Heracles (LKH).

A composição química e a idade das estrelas funcionam como um código genético: estrelas nascidas em galáxias diferentes possuem composições químicas distintas devido às variações no ambiente de origem, o que permite distinguir as estrelas "estrangeiras" das nativas.

Cálculos indicam que a massa da LKH era de aproximadamente 500 massas solares, um volume significativo para a Via Láctea naquele período. O achado indica que, apenas 2 bilhões de anos após o Big Bang, a nossa galáxia já absorvia sistemas externos ativamente, em vez de depender apenas do crescimento interno.

Embora a descoberta refine a cronologia da evolução precoce da Via Láctea, ela não reconstrói a totalidade dos eventos. Os pesquisadores pretendem analisar outros aglomerados globulares para identificar e caracterizar demais colisões massivas ocorridas no passado remoto.