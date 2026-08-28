Estudo analisa impacto de sequências de tempestades no degelo do Ártico

Séries de ciclones que ocorrem em sucessão rápida reduzem a área do gelo marinho no Ártico de forma muito mais severa do que tempestades isoladas. O fenômeno, descrito em estudo publicado na Nature Communications, cria um efeito de "clusterização" que impede a regeneração da camada de gelo e expõe as zonas costeiras a maiores riscos.

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Para chegar a essa conclusão, pesquisadores do Instituto Alfred Wegener analisaram dados meteorológicos e imagens de satélite coletadas entre 1979 e 2024. A equipe utilizou um algoritmo de rastreamento de sistemas climáticos para identificar quando múltiplas áreas de baixa pressão atingiram a mesma região em curto intervalo de tempo. O impacto desses grupos de tempestades foi comparado diretamente ao efeito de tormentas únicas sobre a cobertura de gelo.

Os dados revelam que um cluster é composto, em média, por 2,5 tempestades. Essa sequência impede o fechamento de leads (fendas no gelo) que, em condições normais de inverno, se selariam em poucos dias. Além disso, a sucessão de ciclones transporta ar quente e provoca a ascensão de águas profundas e aquecidas, acelerando o degelo superficial. No Ártico, os clusters reduzem a cobertura de gelo duas vezes mais do que sistemas isolados, e a instabilidade causada por eles persiste 2,5 vezes mais tempo.

A perda dessa camada protetora ao longo da linha costeira elimina a barreira natural que normalmente protege os ecossistemas terrestres da força das ondas oceânicas.

O estudo aponta que o impacto dessas séries de tempestades se intensificou nas últimas décadas. O aquecimento global tornou o gelo mais fino e móvel, diminuindo sua resistência a ataques repetidos. Os cientistas sugerem a existência de um ciclo de retroalimentação: o gelo fragilizado facilita a destruição causada pelos ciclones, o que, por sua vez, torna a cobertura ainda mais fina.

Embora o resultado detalhe a influência de eventos meteorológicos de curto prazo na redução do gelo a longo prazo, os pesquisadores ainda não determinam se essa intensificação continuará a crescer. A resposta depende de análises futuras de previsões climáticas de longo alcance.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.