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Por que a depressão afeta a memória? A resposta pode estar nos neuroblastos

Ciência

A análise de tecidos cerebrais de pessoas que faleceram revelou que indivíduos com depressão clínica apresentam uma quantidade menor de neuroblastos no hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória. O estudo indica que a depressão está associada a uma desaceleração da neurogênese adulta — o processo de criação de novos neurônios a partir de células-tronco.

Мужчина грустит
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A pesquisa não define se essa redução é a causa da doença ou uma consequência dela. No entanto, a descoberta ajuda a entender a base biológica de falhas cognitivas comuns no transtorno depressivo.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram amostras do hipocampo de 30 pessoas coletadas logo após a morte, sendo que 11 delas tinham diagnóstico de transtorno depressivo maior. A equipe utilizou o sequenciamento de RNA de célula única, técnica que mede a atividade genética de cada célula individualmente.

Esse método cria um perfil genético que permite distinguir a fase de desenvolvimento de cada célula: desde as células-tronco precursoras, passando pelos neuroblastos (células que pararam de se dividir, mas ainda não são neurônios), até os neurônios maduros.

Ao analisar cerca de 500 mil células, os cientistas observaram que, em pessoas com depressão, o número de neuroblastos era menor. Embora a quantidade de células-tronco nervosas permanecesse a mesma em comparação ao grupo de controle, a atividade dessas células estava reduzida.

Curiosamente, a quantidade de neurônios jovens (ainda não totalmente maduros) foi igual em ambos os grupos. Isso sugere que a neurogênese na depressão é freada em etapas distintas: algumas células não evoluem de células-tronco para neuroblastos, enquanto as que já se tornaram neurônios demoram mais para atingir a maturidade plena. Além disso, as células apresentaram marcadores de estresse e atividade imunológica.

A relação entre a criação de neurônios e o comportamento já havia sido observada em animais, onde a inibição da neurogênese resultou em perda de memória e dificuldade de aprendizado. Como o hipocampo regula essas funções, a redução de neuroblastos em humanos pode explicar a perda de performance cognitiva em quadros depressivos.

O estudo possui limitações importantes. Por se basear em análises post mortem, ele oferece apenas um registro estático do cérebro, e não a dinâmica do processo em um organismo vivo. Assim, os dados estabelecem uma associação estatística, mas não provam causalidade.

Há também um debate aberto na ciência sobre a própria existência da neurogênese ativa em adultos, com alguns pesquisadores alertando para a possibilidade de resultados falso-positivos nos métodos de medição. Portanto, embora o estudo refine o perfil bioquímico da depressão, a confirmação dos mecanismos em sistemas vivos exige novas investigações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru

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Author`s name Petr Ermilin
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