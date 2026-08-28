Telescópio de 600 kg entrará na atmosfera: o que pode sobreviver à queda

O telescópio espacial Swift entrará na atmosfera da Terra de forma descontrolada, com previsão de queda a partir de outubro. Uma tentativa de salvar a observatória utilizando a sonda privada LINK falhou devido a problemas técnicos no sistema de controle do dispositivo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Космический телескоп

Lançado em 2004 para estudar explosões de raios gama e outros fenômenos cósmicos, o Swift teve sua órbita reduzida rapidamente devido à alta atividade solar. Para evitar a queda, a NASA contratou a Katalyst Space Technologies por 30 milhões de dólares. A empresa desenvolveu a sonda robótica LINK para acoplar ao telescópio e elevá-lo a uma órbita mais alta, mas falhas de orientação detectadas após o lançamento em 3 de julho inviabilizaram a missão.

Com uma massa de 613 quilos, a maior parte da estrutura do telescópio deve ser incinerada nas camadas densas da atmosfera, mas fragmentos específicos podem atingir a superfície.

De acordo com Darren McKnight, especialista da LeoLabs, os componentes mais resistentes são os dos telescópios óptico e de raios X. Tanques de titânio e lentes ópticas são os itens com maior probabilidade de sobrevivência. O astrônomo Pavel Gromov explica que a resistência térmica do titânio e de vidros especializados permite que esses materiais suportem o calor extremo da reentrada sem derreter completamente.

Não é possível prever o local exato da queda. Como a inclinação orbital do Swift é de 21 graus, os destroços podem entrar na atmosfera em qualquer ponto entre as latitudes 21° Norte e 21° Sul. Ewan Wright, pesquisador da Universidade da Colúmbia Britânica, indica que, embora a probabilidade maior seja a queda no oceano, existe o risco de os fragmentos atingirem áreas terrestres povoadas.

O caso do Swift reflete o aumento de reentradas descontroladas de lixo espacial. O episódio mostra que, mesmo com recursos financeiros e tecnologia disponível, falhas operacionais em sondas de resgate podem tornar a queda de observatórios antigos inevitável. Agora, o foco técnico concentra-se no monitoramento da trajetória para reduzir riscos na superfície.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.