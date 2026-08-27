Achado arqueológico em Kolomna revela a maior coleção de moedas do século XV

Arqueólogos encontraram um tesouro com mais de 2.600 moedas de prata em Kolomna, na região de Moscou. O conjunto, acondicionado em um pequeno jarro, é considerado a maior coleção de moedas da primeira metade do século XV já registrada. A descoberta ocorreu durante escavações de salvaguarda realizadas pela Expedição de Moscou do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências (RAS), sob a liderança de Asya Engovata.

Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Dados e Composição do Acervo

A maior parte das peças foi cunhada entre a segunda e a terceira década do século XV, durante os reinados dos príncipes Vasily I Dmitrievich (1389-1425) e Vasily II Vasilyevich, conhecido como "o Sombrio" (1425-1462). O destaque do lote são as moedas que apresentam a imagem de um pássaro em voo.

Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, a presença de exemplares sem análogos em coleções museológicas permite reconstruir com maior precisão o funcionamento das casas da moeda locais e a atividade econômica da região no século XV.

Método de Interpretação e Limites

A análise do volume e da composição do tesouro indica que o proprietário pertencia à elite local, possivelmente um comerciante rico ou um funcionário do Grão-Príncipe. A hipótese de que as moedas foram cunhadas na própria cidade de Kolomna baseia-se na raridade de certos exemplares encontrados no jarro.

Quanto ao motivo do enterramento, os pesquisadores trabalham com a possibilidade de que o dono tenha falecido durante a epidemia que atingiu as cidades russas entre 1425 e 1427. No entanto, este ponto permanece como uma suposição, pois não há evidências materiais diretas que confirmem a causa do abandono do tesouro.

Critério Detalhe da Descoberta Quantidade Mais de 2.600 moedas de prata Período Principal Início do século XV (1410-1430) Localização Parte histórica de Kolomna

O resultado amplia o conhecimento sobre a circulação monetária na Rússia Antiga, embora a conexão causal com a epidemia de 1425-1427 ainda demande verificações adicionais.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.