Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Modelo russo estima risco de morte após cirurgia de ponte de safena

Ciência

Pesquisadores da Universidade Estadual de Medicina de Voronezh, nomeada em homenagem a N.N. Burdenko, desenvolveram um modelo para estimar a probabilidade de óbito em 30 dias após cirurgia de revascularização do miocárdio (ponte de safena) — intervenção que restaura o fluxo sanguíneo no coração. A ferramenta baseia-se em três marcadores clínicos e, em alguns perfis, aponta risco mais elevado do que a escala consolidada EuroSCORE II.

Хирург в операционной
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Хирург в операционной

Desenho e população

A modelagem apoiou-se em dados de 1.584 pacientes com doença arterial coronariana e lesão multiarterial, operados no Hospital Clínico Regional de Voronezh entre 2021 e 2024. Todos os procedimentos utilizaram circulação extracorpórea. Foram excluídos casos de cirurgias combinadas e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST que demandaram intervenção de emergência.

No período de acompanhamento, ocorreram 32 óbitos; em todos, a causa atribuída foi infarto perioperatório. Para identificar fatores associados à sobrevida, os autores analisaram variáveis demográficas, histórico de infarto e stenting prévios, presença de angina instável, classes funcionais de insuficiência cardíaca e de angina, fração de ejeção do ventrículo esquerdo e comorbidades: diabetes mellitus, DPOC, obesidade e doença renal crônica.

Marcadores e desempenho

A versão final do modelo incorpora três variáveis:

  • fração de ejeção do ventrículo esquerdo (proporção de sangue ejetada a cada sístole);
  • angina instável no mês anterior à cirurgia;
  • classe funcional IV de angina estável de esforço.

Com ponto de corte de risco fixado em 1,9%, a sensibilidade foi de 87,5%, a especificidade de 74,3% e o valor preditivo negativo de 99,7%. Para uso prático, foi elaborada uma tabela de decisão (matriz de risco).

Comparação com EuroSCORE II

Os autores relatam diferenças expressivas entre as estimativas. No exemplo citado — paciente com fração de ejeção de 30%, doença renal crônica estágio III e angina classe IV —, o novo modelo projetou risco de morte de 16,3%, enquanto o EuroSCORE II indicou 3,18%, uma discrepância de 5,1 vezes. Segundo os pesquisadores, a maior probabilidade de desfecho desfavorável estaria ligada à agudeza e à extensão das alterações isquêmicas. Também foi identificada associação com hipertensão pulmonar, embora esse fator possa ter peso menor na definição da estratégia de revascularização.

Finalidade e próximos passos

Na fase atual, o instrumento destina-se à avaliação pré-operatória e à discussão de conduta em reunião de equipe multidisciplinar. Os desenvolvedores planejam refinar o modelo a partir de acompanhamento prospectivo adicional.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante
Mulher
O segredo das peças clássicas para um guarda-roupa elegante
O detalhe do denim que substitui a barra improvisada no outono 2026
Mulher
O detalhe do denim que substitui a barra improvisada no outono 2026
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Mulher
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Mais populares
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais

A escolha dos sapatos pode definir se a aparência parece atual ou presa ao passado, especialmente quando certos detalhes de design distorcem a silhueta.

Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Lexus RX chega à Europa com nova tela de 14 polegadas e motorizações híbridas
Estilistas indicam peças-chave para renovação do vestuário até 2027
Estilistas indicam peças-chave para renovação do vestuário até 2027
últimos materiais
O segredo da textura do bolo invisível francês de maçã
Gatos independentes podem ser a solução para tutores com pouco tempo
Modelo russo estima risco de morte após cirurgia de ponte de safena
Achado arqueológico em Kolomna revela a maior coleção de moedas do século XV
Budapeste critica Rússia mas precisa de gás e petróleo de Moscou
Mercado russo de máquinas especializadas substitui fornecedores ocidentais por asiáticos
Passo a passo para preparar e conservar figos secos por 12 meses
Programa de 21 dias de vácuo abdominal propõe progressão de intensidade
Empresa Fromm inicia recolhimento voluntário de alimentos para cães por contaminação
Além do Hermitage: São Petersburgo busca diversificar turismo local
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.