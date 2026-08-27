Modelo russo estima risco de morte após cirurgia de ponte de safena

Pesquisadores da Universidade Estadual de Medicina de Voronezh, nomeada em homenagem a N.N. Burdenko, desenvolveram um modelo para estimar a probabilidade de óbito em 30 dias após cirurgia de revascularização do miocárdio (ponte de safena) — intervenção que restaura o fluxo sanguíneo no coração. A ferramenta baseia-se em três marcadores clínicos e, em alguns perfis, aponta risco mais elevado do que a escala consolidada EuroSCORE II.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Хирург в операционной

Desenho e população

A modelagem apoiou-se em dados de 1.584 pacientes com doença arterial coronariana e lesão multiarterial, operados no Hospital Clínico Regional de Voronezh entre 2021 e 2024. Todos os procedimentos utilizaram circulação extracorpórea. Foram excluídos casos de cirurgias combinadas e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST que demandaram intervenção de emergência.

No período de acompanhamento, ocorreram 32 óbitos; em todos, a causa atribuída foi infarto perioperatório. Para identificar fatores associados à sobrevida, os autores analisaram variáveis demográficas, histórico de infarto e stenting prévios, presença de angina instável, classes funcionais de insuficiência cardíaca e de angina, fração de ejeção do ventrículo esquerdo e comorbidades: diabetes mellitus, DPOC, obesidade e doença renal crônica.

Marcadores e desempenho

A versão final do modelo incorpora três variáveis:

fração de ejeção do ventrículo esquerdo (proporção de sangue ejetada a cada sístole);

angina instável no mês anterior à cirurgia;

classe funcional IV de angina estável de esforço.

Com ponto de corte de risco fixado em 1,9%, a sensibilidade foi de 87,5%, a especificidade de 74,3% e o valor preditivo negativo de 99,7%. Para uso prático, foi elaborada uma tabela de decisão (matriz de risco).

Comparação com EuroSCORE II

Os autores relatam diferenças expressivas entre as estimativas. No exemplo citado — paciente com fração de ejeção de 30%, doença renal crônica estágio III e angina classe IV —, o novo modelo projetou risco de morte de 16,3%, enquanto o EuroSCORE II indicou 3,18%, uma discrepância de 5,1 vezes. Segundo os pesquisadores, a maior probabilidade de desfecho desfavorável estaria ligada à agudeza e à extensão das alterações isquêmicas. Também foi identificada associação com hipertensão pulmonar, embora esse fator possa ter peso menor na definição da estratégia de revascularização.

Finalidade e próximos passos

Na fase atual, o instrumento destina-se à avaliação pré-operatória e à discussão de conduta em reunião de equipe multidisciplinar. Os desenvolvedores planejam refinar o modelo a partir de acompanhamento prospectivo adicional.

Importante: Este artigo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Não inicie, interrompa nem altere um tratamento sem avaliação de um profissional de saúde qualificado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.