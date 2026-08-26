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Estudo da Universidade de Utrecht indica fragilidade na circulação AMOC

Ciência

A Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico (AMOC), o sistema de correntes que regula o clima da Europa Ocidental, pode ser mais frágil do que se estimava. Um estudo publicado na Nature Climate Change indica que o gatilho para o colapso do sistema não é apenas a temperatura máxima atingida, mas a velocidade com que o aquecimento global ocorre.

Глобальное потепление
Photo: commons.wikimedia.org by Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глобальное потепление

Método e simulação de dados

Pesquisadores da Universidade de Utrecht, liderados por René van Westen, utilizaram modelagem computacional para testar a estabilidade da AMOC sob diferentes cenários de concentração de dióxido de carbono (CO2). O objetivo foi verificar se existe um limite térmico fixo para o colapso da circulação.

Os resultados mostraram que a estabilidade do sistema varia conforme o ritmo do aquecimento:

  • Aquecimento lento: A circulação permaneceu estável mesmo com um aumento de temperatura de 5°C.
  • Aquecimento acelerado: Ao aplicar taxas de crescimento de CO2 condizentes com os índices atuais, o sistema entrou em colapso já aos 2°C.

Validação e a inércia oceânica

A diferença entre os cenários é explicada pela inércia dos processos de águas profundas. Um aquecimento gradual permite que as camadas oceânicas se reorganizem e se adaptem. Já o aquecimento rápido impõe uma carga crítica que supera a capacidade dos mecanismos físicos de mistura de calor.

Os cientistas identificaram um limiar de velocidade: o aquecimento de 0,3°C por década é o ponto crítico para a estabilidade da AMOC. Atualmente, a progressão térmica da Terra aproxima-se desse valor.

Comentário do especialista: Segundo o climatologista Maxim Orlov, a situação é comparável a um veículo em alta velocidade em direção a um muro; a discussão sobre a temperatura do impacto é irrelevante se a frenagem não for iniciada imediatamente.

Irreversibilidade e riscos políticos

O estudo alerta que o colapso da AMOC é um processo irreversível. Uma vez atingido o ponto de não retorno, a redução posterior da temperatura global não seria capaz de restaurar a circulação original, assemelhando-se ao que ocorre na degradação de recifes de coral.

Essa evidência questiona a eficácia de estratégias como o Acordo de Paris, que em alguns cenários de "super-regulação" admitem a superação temporária de limites térmicos com a promessa de reversão futura via tecnologia. O modelo indica que a prioridade deve ser a desaceleração do processo de aquecimento, e não apenas a contenção do pico térmico.

Parâmetro Impacto na AMOC
Ritmo de aquecimento Fator determinante para a estabilidade
Temperatura de pico Fator secundário em aquecimentos lentos
Águas de degelo Agente de desestabilização do sistema

Comentário do especialista: O geólogo Alexei Trofimov enfatiza que o oceano é um sistema termodinâmico complexo e que as alterações nas correntes atuais definem o clima das próximas décadas de forma irreversível.

Perguntas Frequentes

Por que a AMOC é vital? Ela atua como uma correia transportadora de calor dos trópicos para o Atlântico Norte, garantindo o clima temperado da Europa.

O colapso pode ser revertido? Não. As evidências indicam que, uma vez interrompida, a circulação não retorna ao estado anterior mesmo com a queda da temperatura.

Qual o principal indicador de risco atual? Além da velocidade do aquecimento, o volume de águas do degelo no Atlântico Norte, que altera a salinidade e a densidade da água.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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