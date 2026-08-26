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Estudo na Nature usa fluxo estelar para mapear matéria escura distante

Ciência

Astrônomos identificaram um fluxo estelar com mais de 3.000 anos-luz de extensão originado de um aglomerado globular em uma galáxia distante. A análise da estrutura desse fluxo permitiu confirmar a influência significativa da matéria escura sobre o objeto. O estudo, publicado na revista Nature, demonstra que a técnica é aplicável a outras galáxias, embora a evidência tenha sido obtida, até o momento, em um único caso específico.

Ночное небо с созвездиями над заснеженными горами
Photo: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Ночное небо с созвездиями над заснеженными горами

O objeto analisado foi a galáxia ultradifusa UGC9050-Dw1, situada a 115 milhões de anos-luz da Terra. Galáxias desse tipo possuem baixa densidade estelar e carência de gás para a formação de novas estrelas, o que as torna tênues e difíceis de observar. Para localizar o fluxo estelar, a equipe liderada por Julie Kill Holm, da Universidade de Copenhague, utilizou imagens do Telescópio Espacial Hubble e do Telescópio Canadense-Francês-Havaiano.

Método e Formação do Fluxo

O fluxo estelar é resultado do "arraste gravitacional" (tidal stripping), processo no qual a interação gravitacional entre um aglomerado globular — um grupo denso de estrelas antigas — e a galáxia principal extrai estrelas do aglomerado. Como a matéria escura não emite luz, sua presença é detectada apenas pelo efeito gravitacional sobre a matéria visível. A análise da forma e da extensão do fluxo na UGC9050-Dw1 indicou que a galáxia abriga um grande volume de matéria escura.

Comentário do pesquisador: Segundo o físico Dmitry Lapshin, essas estruturas funcionam como um "sensor gravitacional", pois a forma do rastro estelar depende diretamente da distribuição de massa na galáxia, inclusive de sua componente invisível, permitindo mapear a matéria escura onde outros métodos não alcançam.

Validação e Limites

Até então, fluxos estelares provenientes de aglomerados globulares haviam sido registrados apenas na Via Láctea. A detecção na UGC9050-Dw1 valida a aplicação de ferramentas desenvolvidas para a nossa galáxia em objetos remotos com estruturas distintas.

Embora o resultado refine a compreensão sobre a distribuição de matéria escura em galáxias ultradifusas, o estudo não permite a formulação de uma conclusão universal para todos os objetos dessa categoria. A construção de um modelo geral sobre o comportamento da matéria escura no universo depende da identificação e análise de fluxos semelhantes em outras galáxias distantes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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