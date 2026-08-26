Pesquisadores identificam acúmulo de compostos PBDE em sedimentos e solos na Europa

A Europa enfrenta a persistência ambiental de retardadores de chama polibromados (PBDE), compostos químicos utilizados por décadas para reduzir a inflamabilidade de materiais. Uma análise abrangente de 181 estudos científicos revelou que, embora a maioria dessas substâncias tenha sido proibida entre 2004 e 2006 na União Europeia, a contaminação do solo, de sedimentos fluviais e até de geleiras árticas permanece ativa e, em alguns casos, crescente.

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O estudo, conduzido por pesquisadores de universidades dos Emirados Árabes Unidos, Sérvia, Finlândia e República Tcheca, demonstra que o risco atual não provém da produção nova, mas do "legado industrial". Produtos antigos, lixões e resíduos de reciclagem atuam como fontes contínuas de emissão, liberando toxinas que migram para o solo e para as redes de água.

Dados e Distribuição Geográfica

A pesquisa identificou que as maiores concentrações de PBDE estão localizadas próximas a portos, estações de tratamento de efluentes e usinas de reciclagem de resíduos. Os dados apontam variações conforme a massa molecular do composto:

Tipo de Composto Principal Local de Acúmulo Pesados (ex: BDE-209) Sedimentos de rios, lodo e resíduos de esgoto Leves (ex: BDE-47, BDE-99) Ar atmosférico, geleiras e solos de fundo

Casos críticos foram registrados nos Países Baixos, onde a concentração de BDE-209 nos sedimentos do Escalda Ocidental chegou a 510 mg por quilo de matéria seca. Na Espanha, no rio Vero, 98% dos PBDE detectados eram da forma BDE-209. Na Finlândia, o rio Kymijoki foi identificado como fonte constante de contaminação para a fauna local.

Comentário do pesquisador: Segundo o ecologista Denis Polyakov, ocorre um efeito de transporte global onde frações leves evaporam em regiões quentes e migram via massas de ar para os polos, condensando-se e precipitando com a neve em locais como o arquipélago de Svalbard e os Alpes.

Mecanismos de Persistência e Limites

A permanência dos PBDE no ambiente deve-se à sua natureza de poluentes orgânicos persistentes, que resistem à degradação natural. Um fator agravante é a reciclagem de plásticos: se materiais antigos contendo as substâncias proibidas entram no ciclo de reprocessamento, os químicos são reintegrados a novos produtos.

Comentário do pesquisador: O químico Ilya Safronov alerta que, embora a concentração no ar urbano esteja caindo, o lodo e o solo funcionam como uma "bomba retardada", podendo liberar toxinas na água durante obras de dragagem.

Do ponto de vista biológico, a bióloga Olga Nikolaeva explica que esses compostos se acumulam nos tecidos vivos via bioacumulação. O risco aumenta ao longo da cadeia alimentar, podendo causar disfunções na glândula tireoide e danos ao sistema nervoso humano.

FAQ: Riscos e Exposição

Como ocorre a exposição humana? Principalmente através do consumo de carnes e peixes gordurosos, além da inalação de poeira doméstica proveniente de móveis e eletrônicos antigos.

Principalmente através do consumo de carnes e peixes gordurosos, além da inalação de poeira doméstica proveniente de móveis e eletrônicos antigos. É possível a remoção total? Filtros convencionais são ineficazes contra esses poluentes. Embora existam sistemas industriais complexos, a extração total de sedimentos fluviais é tecnicamente inviável.

Filtros convencionais são ineficazes contra esses poluentes. Embora existam sistemas industriais complexos, a extração total de sedimentos fluviais é tecnicamente inviável. Os substitutos modernos são seguros? Novas substâncias substituíram os PBDE, mas evidências preliminares já apontam toxicidade semelhante, demandando novas fiscalizações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.