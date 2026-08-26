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Sepultura do século XVII na Polônia revela rituais contra vampiros

Ciência

Arqueólogos da Universidade Nicolau Copérnico localizaram, na cidade de Peń, Polônia, a sepultura de uma jovem do século XVII com evidências de rituais de "proteção" contra vampiros. A descoberta, baseada na análise de vestígios materiais e biológicos, revela as práticas de isolamento e a percepção de doenças e morte em comunidades rurais da época.

Вампир
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вампир

O corpo pertence a uma mulher com idade estimada entre 17 e 19 anos, datado do período entre 1620 e 1674. Testes de DNA identificaram que a jovem pertencia a um linhagem materna escandinava rara em regiões eslavas, embora a análise dentária confirme que ela cresceu nos arredores de Peń.

Método de contenção e rituais

A análise do estado da cova indica que o sepultamento foi perturbado logo após o enterro, antes da conclusão da decomposição. O corpo foi reposicionado para a implementação de "armadilhas" rituais: a mão da jovem foi voltada para o nordeste, um낫 (foice) de ferro foi colocado sobre o pescoço com a lâmina voltada para baixo e um cadeado de ferro foi fixado ao hálux (dedão) do pé esquerdo.

Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, o uso da foice e do cadeado reflete rituais populares da República das Duas Nações no século XVII, onde mortos eram transformados em bodes expiatórios por epidemias ou fomes para evitar que retornassem ao mundo dos vivos.

Dados biológicos e status social

O estudo encontrou contradições entre a condição socioeconômica da jovem e o tratamento pós-morte. Próximo ao crânio, foram identificados fios de ouro e prata, remanescentes de um adereço de cabeça de seda caro. Contudo, a análise de isótopos de carbono e nitrogênio revela que a jovem passou por períodos de desnutrição durante a vida.

Evidência Interpretação Técnica
Manchas verdes (pescoço e palato) Possível uso de objeto de cobre ou fármaco via oral/nasal próximo à morte.
Localização do cemitério Fora da vila, em encruzilhada e ausente em mapas antigos (cemitério "falso" para párias).

Limites da interpretação

Embora os artefatos confirmem a aplicação de práticas anti-vampiros, os dados não permitem determinar a causa exata do medo direcionado a esta indivídua. Não é possível estabelecer se a jovem era marginalizada em vida ou se tornou alvo de superstições exclusivamente após o falecimento.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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