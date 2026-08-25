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Santuário de 16 mil anos na Turquia revela antigo culto às tartarugas

Ciência

O culto às tartarugas: o que revela o santuário de 16 mil anos na Turquia?

Arqueólogos descobriram na província de Bilecik, Turquia, um espaço ritualístico datado entre 13 mil e 16 mil anos atrás. Localizado na caverna In, o sítio apresenta um conjunto de 25 figuras de tartarugas esculpidas em calcário, organizadas segundo um plano arquitetônico rigoroso, sugerindo a existência de um sistema de crenças estruturado no final do Paleolítico.

Раскопки
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Раскопки

Geometria ritual e a organização do espaço

A disposição dos artefatos indica que a caverna In não era apenas um abrigo, mas funcionava como um templo. Segundo a professora Deniz Sarı, da Universidade de Bilecik, as figuras foram inseridas no solo ao redor de estruturas circulares, assemelhando-se a práticas rituais de deposição de objetos para a realização de pedidos.

Avaliação do especialista: De acordo com o antropólogo Artem Klimov, a alteração consciente da paisagem para criar um "mapa de significados" através das figuras de calcário demonstra que os caçadores-coletores daquele período já possuíam um nível avançado de pensamento abstrato.

A análise técnica dos objetos revelou que a maioria das peças possui camadas de argila, o que aponta para um uso específico durante as cerimônias. Embora algumas figuras apresentem acabamento rudimentar, os pesquisadores interpretam a execução simplificada não como falta de habilidade, mas como a evidência de uma "modelagem ritual rápida", feita no momento da oferenda.

O simbolismo do casco e a conexão com a montanha

A hipótese central para a escolha da tartaruga baseia-se no "culto à montanha". O colino Gedikkaya possui uma semelhança visual com uma tartaruga gigante, o que teria levado as populações do Epipaleolítico a personificar a elevação como um ser vivo. Nesse contexto, a caverna In atuaria como um portal de comunicação com o espírito da montanha, com as figuras menores repetindo a forma do relevo geográfico em uma relação fractal.

Parâmetro Dados dos Artefatos
Quantidade total 25 figuras
Materiais Calcário e argila
Cronologia 14.500 — 11.200 a.C.
Dimensão máxima 30 cm de comprimento / 20 cm de largura

Significado antropológico e questões abertas

Além da ligação geográfica, a tartaruga é historicamente associada à longevidade e à conexão com a terra, como observado em outras tradições, a exemplo da cultura natufiana. Para os grupos humanos da era glacial, o animal poderia representar a própria estrutura do universo, onde a capacidade de se recolher no casco simbolizaria proteção e sabedoria.

Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, a presença de figuras de tartarugas confirma que o simbolismo deste animal remonta ao Paleolítico profundo, servindo como um elo entre os seres humanos e o mundo dos ancestrais.

Atualmente, as peças estão sob custódia do Museu de Bilecik para restauração e análise na Universidade Sheikh Edebali. O objetivo agora é determinar se as figuras eram depositadas em ciclos anuais ou se foram utilizadas em eventos únicos. A descoberta sugere que a humanidade já tentava estruturar o caos do mundo exterior através de imagens animais organizadas, elevando a Turquia ao centro do debate sobre a origem das primeiras crenças religiosas.

Perguntas frequentes sobre as descobertas em Bilecik

Como foi determinada a idade dos artefatos?

A datação foi estabelecida através da estratigrafia da caverna In e da análise de achados concomitantes típicos do período Epipaleolítico.

O acabamento grosseiro indica falta de técnica?

Não. Os arqueólogos acreditam que a simplicidade decorre da natureza do ritual; o ato de criar e oferecer a peça era mais relevante do que a estética final do objeto.

Qual a relação entre a tartaruga e o local?

A escolha do animal está ligada à semelhança física entre o casco da tartaruga e a forma do colino Gedikkaya, gerando um culto local baseado na natureza.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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