Oceano Pacífico indica probabilidade de El Niño potente até 2027

O Pacífico e a ameaça de um El Niño extremo até 2027

O Oceano Pacífico sinaliza uma instabilidade climática de grandes proporções: há uma probabilidade de 90% de que um fenômeno El Niño potente se consolide até o início de 2027. O processo, que se inicia com um aquecimento sutil das águas próximas à costa da América do Sul, deve evoluir para uma reestruturação global do sistema oceano-atmosfera até o verão de 2026.

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O desequilíbrio térmico e o gatilho do fenômeno

Em condições normais, a região equatorial do Pacífico opera sob um regime de assimetria térmica. Os ventos alísios empurram a camada superficial aquecida em direção à Austrália e à Indonésia, criando um acúmulo de calor no oeste. No leste, próximo ao Peru e ao Equador, ocorre o upwelling — a subida de correntes profundas e frias, ricas em nutrientes, essenciais para a fauna marinha.

Avaliação do especialista: Segundo o biólogo ecologista Arkadiy Kuznetsov, a interrupção desse equilíbrio impacta diretamente os ecossistemas, pois a cessação do upwelling provoca o desaparecimento do fitoplâncton e a consequente migração de espécies pesqueiras.

O gatilho do El Niño ocorre quando os ventos alísios enfraquecem, permitindo que a água quente avance em direção ao leste. Esse movimento gera uma reação termodinâmica: a redução da diferença de temperatura entre as extremidades do oceano diminui o gradiente de pressão atmosférica, o que debilita ainda mais os ventos, retroalimentando o ciclo.

Evidências e indicadores de intensidade

Dados de monitoramento na zona "Niño 3.4" revelaram que, até meados de 2026, o desvio de temperatura em relação à norma atingiu 1,4 °C. Além da superfície, foi detectada uma reserva massiva de calor em profundidade, o que impede que o processo se extinga rapidamente mesmo diante de oscilações temporárias nos ventos.

Comentário do pesquisador: "El Niño não é apenas 'água quente'. É uma liberação massiva de energia. O oceano despeja o calor acumulado na atmosfera, alterando a densidade e o movimento das massas de ar em toda a troposfera", afirmou o meteorologista Sergey Baranov.

Impactos globais e a redistribuição de chuvas

A migração da massa de água quente desloca as zonas de precipitação. As chuvas tropicais, habitualmente concentradas nas selvas da Indonésia, movem-se para o centro e leste do Pacífico. Esse deslocamento altera a Circulação de Walker — o sistema de fluxos aéreos equatoriais —, criando as chamadas "teleconexões" que afetam o clima em regiões distantes, como Europa e América do Norte.

Região Efeitos Esperados Indonésia e Austrália Secas extremas e risco de incêndios florestais Costa da América do Sul Chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos África Oriental Aumento de precipitações em temporadas específicas Atlântico Norte Redução da atividade de furacões tropicais

Sinergia com o aquecimento global

Embora o El Niño seja um ciclo natural e temporário, sua ocorrência em 2026 soma-se à tendência de aquecimento global, o que pode resultar na quebra de recordes de temperatura. Outro fator agravante é o Dipolo do Oceano Índico; quando em fase positiva, intensifica as secas em determinadas regiões.

Avaliação do especialista: O climatologista Maksim Orlov descreve a situação como um efeito de sobreposição, onde o ciclo natural encontra um clima de fundo já alterado, intensificando o pico térmico em comparação com eventos ocorridos há quatro décadas.

De acordo com a NOAA, a probabilidade de um evento de força rara no final de 2026 é de aproximadamente 69%. O monitoramento segue através de redes de boias e satélites. O trabalho atual confirma a entrada em um período de turbulência climática, mas a magnitude final do impacto dependerá da interação entre a reserva de calor profunda e a resposta da troposfera.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.