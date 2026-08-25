Oceano atinge marca térmica inédita com pico em data atípica

A temperatura da superfície dos oceanos atingiu 21,1 °C no dia 22 de agosto, estabelecendo o recorde mais alto desde que as observações começaram, em 1979. O dado foi registrado pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia.

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O novo valor supera o recorde absoluto anterior de 21,09 °C e a máxima registrada em agosto de 2023, que foi de 20,98 °C. Os pesquisadores destacam que a data do pico é atípica, já que as temperaturas globais da superfície oceânica costumam atingir seus níveis máximos nos meses de março e abril.

Dados e Fatores de Aquecimento

O aquecimento anômalo foi identificado nas latitudes entre 60° Sul e 60° Norte. De acordo com o Copernicus, a elevação térmica resulta da combinação de dois fatores: o aquecimento antropogênico de longo prazo e a formação de um El Niño forte, fenômeno natural no Pacífico tropical que intensifica a temperatura da água.

Comentário do pesquisador: Segundo o climatologista Maxim Orlov, o aumento da temperatura da água provoca a expansão térmica do oceano, o que eleva o nível do mar e amplia os riscos para áreas costeiras. Além disso, águas mais quentes liberam mais calor e umidade para a atmosfera, podendo intensificar tempestades e precipitações.

Impactos Ecológicos e Limites

O aumento térmico gera ondas de calor marinhas que degradam recifes de corais e pradarias marinhas, desestabilizando as cadeias alimentares oceânicas com reflexos diretos na pesca e na aquicultura.

Um ponto crítico apontado na análise é a possível redução da capacidade de absorção de dióxido de carbono (CO₂) da água, já que oceanos mais quentes tendem a absorver menos gases da atmosfera. A confirmação da magnitude dessa perda de eficiência nos mecanismos de defesa do planeta depende de observações contínuas da dinâmica de absorção de CO₂.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.