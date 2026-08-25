Estudo sugere que riftogenese e convecções mantélicas geraram lacuna geológica na Terra

Pesquisadores propuseram que a lacuna temporal no registro geológico da Terra, conhecida como "Grande Inconformidade", foi causada por uma catástrofe tectônica ligada à fragmentação do supercontinente Rodínia. No Grand Canyon, esse fenômeno manifesta-se como um salto cronológico onde rochas de 1,7 bilhão de anos estão em contato direto com depósitos de 540 milhões de anos, indicando que cerca de 1,2 bilhão de anos de história geológica desapareceram do registro local.

Photo: commons.wikimedia.org by Tuxyso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранд-Каньон

Método e Hipótese do "Mega-Degrau"

A análise, publicada na revista Geology, sugere que, há aproximadamente 600 milhões de anos, existia um imenso degrau tectônico na região que hoje compreende a América do Norte, estendendo-se do atual Arkansas até a costa norte do Canadá. A equipe do professor Thomas Gernon, da Universidade de Southampton, argumenta que a causa desse cenário foi o processo de riftogenese durante a separação da Rodínia.

Segundo o modelo proposto, o afinamento da crosta e do manto superior na zona de rift gerou um contraste térmico e convecções intensas. Esse movimento do manto elevou a superfície terrestre, expondo as rochas do embasamento à erosão agressiva, o que teria removido até 8 quilômetros de espessura de camadas rochosas acumuladas ao longo de um bilhão de anos. Posteriormente, novas camadas do período Cambriano depositaram-se sobre essa superfície desgastada.

Comentário do especialista: Segundo o geólogo Aleksei Trofimov, as inconformidades geológicas funcionam como "pontos cegos" na história do planeta, onde a sobreposição de rochas com diferença de mais de um bilhão de anos sinaliza a ocorrência de eventos geológicos de grande magnitude.

Validação por Comparação Tectônica

Para sustentar a teoria, a equipe comparou o cenário com a fragmentação da Gondwana, ocorrida há cerca de 180 milhões de anos. Esse processo gerou ondas mantélicas migratórias semelhantes, que criaram grandes escarpas na África do Sul e no Brasil. A analogia sugere que a América do Norte antiga, posicionada a cerca de 500 quilômetros da borda oceânica ao fim da era Rodínia, enfrentou condições tectônicas análogas.

Variável Detalhe do Processo Período de erosão Há mais de 600 milhões de anos Volume removido Até 8 km de espessura de rochas Mecanismo causal Riftogenese e convecção mantélica Lacuna temporal Aproximadamente 1,2 bilhão de anos

Limites e Outras Hipóteses

Embora o modelo de convecção mantélica explique a distribuição do fenômeno em torno do núcleo da Rodínia, a teoria não exclui outras causas. Uma hipótese alternativa comum sugere que glaciações globais massivas poderiam ter "escavado" a superfície terrestre, removendo as camadas intermediárias de sedimentos. A interpretação atual baseia-se na correlação entre paisagens tectônicas antigas e observações de falhas modernas.

Comentário do especialista: Segundo o sismólogo Viktor Andreev, a geologia exige a análise de distâncias temporais vastas, pois o relevo atual é apenas um momento congelado de milhões de anos de ciclos de destruição e criação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.