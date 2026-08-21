Rede de túneis medievais na Europa desafia explicações científicas

Sob os pés dos europeus, uma rede monumental de túneis escavados na rocha permaneceu oculta por séculos. Conhecidos como erdstalls, esses corredores estreitos e meticulosamente talhados se espalham pelo subsolo da Baviera, Áustria e França, desafiando explicações sobre sua origem e propósito.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземный коридор

Dentro deles, não há sinais de habitação, fuligem de tochas ou sepultamentos — apenas um vazio geométrico que parece demasiado preciso para as ferramentas rudimentares da Idade Média.

Uma rede subterrânea sem respostas

Até hoje, mais de 2 mil dessas estruturas foram catalogadas. A maioria concentra-se na Europa Central: cerca de 700 na Baviera e mais de 500 na Áustria. Apesar dos avanços da geologia, muitos são descobertos por acaso, durante obras ou desabamentos. O padrão é sempre o mesmo: passagens com cerca de 60 centímetros de largura, tetos ovais e câmaras interligadas.

Comentário do pesquisador: "Essas construções exigiram um esforço monumental. Enquanto hoje máquinas como as usadas na China escavam túneis em dias, cada centímetro dessas galerias foi esculpido manualmente. A precisão das paredes indica que os construtores dominavam princípios de engenharia", explicou o físico Dmitri Lapchin.

As entradas muitas vezes estavam camufladas em locais improváveis: sob altares de igrejas, porões de cozinhas ou até dentro de fornos de fazendas antigas. O mais intrigante é a ausência de vestígios orgânicos. Diferente de cavernas naturais — onde se encontram restos de animais ou sinais de ocupação temporária —, os erdstalls são estéreis. Não há cinzas, fragmentos de cerâmica ou qualquer indício de uso cotidiano.

Quem os construiu e por quê?

A ciência atribui a maior parte dessas estruturas ao período entre os séculos X e XIII, mas alguns pesquisadores, como Heinrich Kusch, sugerem que suas origens remontam ao Neolítico. Na Grã-Bretanha, por exemplo, os túneis frequentemente aparecem próximos a megálitos, levantando a hipótese de uma continuidade cultural ligada a mitos sobre o submundo e renascimento.

Comentário do pesquisador: "A lógica por trás dos erdstalls não é defensiva. Os corredores estreitos e sem ventilação impedem a permanência prolongada. Parecem labirintos rituais, onde o ato de percorrê-los tinha um significado sagrado, possivelmente ligado ao culto dos ancestrais", observou o arqueólogo Pavel Sinitsyn.

As teorias sobre sua função variam desde armazéns até "caminhos das almas", mas nenhuma se sustenta plenamente. A hipótese de abrigos, por exemplo, esbarra na falta de oxigênio, saídas de emergência ou espaços para armazenar água e alimentos. Esses túneis são impraticáveis para a sobrevivência, mas perfeitos para rituais breves e controlados.

Hipótese Limitação crítica Abrigo militar Falta de ventilação e rotas de fuga Armazém Passagens estreitas demais para transportar cargas Estrutura religiosa Ausência total de artefatos cultuais Rota de comunicação Estrutura fragmentada e presença de becos sem saída

Como a ciência investiga o invisível

Explorar os erdstalls hoje é como uma operação de inteligência. Pesquisadores usam scanners a laser e georradares para mapear as cavidades sem danificar suas estruturas frágeis. Qualquer alteração no microclima interno pode acelerar a erosão das paredes, que resistiram intactas por séculos. Até mesmo as variações climáticas recentes na Europa ameaçam sua preservação: a umidade oscilante desgasta a rocha.

Comentário do pesquisador: "Trabalhar nesses túneis envolve riscos de desabamentos e falta de ar. Não são simples buracos, mas ambientes fechados. Qualquer intervenção altera a composição gasosa, colocando em risco tanto o pesquisador quanto os vestígios arqueológicos", alertou o geólogo Alexei Trofimov.

Técnicas modernas revelaram que alguns sistemas se estendem por até 350 metros. Não são escavações aleatórias, mas estruturas planejadas, com desníveis e armadilhas. A ausência de registros escritos em crônicas medievais só aumenta o mistério: parece ter existido uma proibição tácita de mencionar o "mundo subterrâneo".

Perguntas frequentes sobre os túneis antigos

É possível encontrar ouro ou moedas antigas nos erdstalls?

Não. Décadas de pesquisas não revelaram nenhum objeto valioso ou tesouro. Os túneis sempre são encontrados vazios.

É seguro explorar um túnel descoberto por conta própria?

Não. Os corredores estreitos podem se tornar armadilhas mortais devido à falta de oxigênio ou desabamentos repentinos, já que suas estruturas não foram projetadas para suportar o peso de uma pessoa.

Esses túneis têm relação com cavernas naturais?

Na maioria dos casos, não. Os erdstalls são totalmente artificiais, escavados em rochas de dureza média ou baixa, sem conexão com formações geológicas naturais.

Existem estruturas semelhantes fora da Europa?

Passagens estreitas similares já foram encontradas, mas o fenômeno dos erdstalls, com seu padrão específico de construção, é exclusivo do continente europeu.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.