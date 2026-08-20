Invasão de caranguejo-real-do-Alasca causa colapso da fauna no Mar de Kara

A fauna bentônica nas baías de Novaya Zemlya, no Mar de Kara, sofreu um colapso quantitativo e qualitativo devido à invasão do caranguejo-real-do-Alasca (Chionoecetes opilio). A análise de registros de vídeo de longo prazo, realizada por pesquisadores do Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, revela que a população de espécies nativas diminuiu entre 10 e 30 vezes nos últimos oito anos, alterando permanentemente a pirâmide trófica da região.

Photo: Openverse by Георгий Виноградов (Georgy Vinogradov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Краб-стригун

Dados e dinâmica da invasão

O avanço do caranguejo-real-do-Alasca no Mar de Kara transformou a composição do fundo marinho. Enquanto em 2016 a espécie era observada apenas esporadicamente, em 2024 ela passou a representar entre 30% e 80% da fauna bentônica total nas baías de Novaya Zemlya. Esse domínio resultou no desaparecimento quase total das ophiuroids (lírios-do-mar), como a Ophiura bimaculata em fundos rochosos e a Ophiura borealis em áreas lodosas.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo-ecologista Arkadiy Kuznetsov, o caranguejo não apenas ocupou um nicho, mas o reestruturou, eliminando as ophiuroids, que eram a base da dieta de diversos peixes locais.

A velocidade dessa substituição biológica foi proporcional à densidade inicial de caranguejos no momento da chegada a cada baía específica.

Reestruturação da cadeia alimentar

A eliminação dos filtradores de detritos gerou um efeito cascata na ecologia do fundo do mar. Atualmente, a composição das comunidades varia conforme a profundidade:

60 a 100 metros: Predomínio de corais moles do gênero Gersemia.

Predomínio de corais moles do gênero Gersemia. 150 a 250 metros: Presença dominante de anêmonas e grandes estrelas-do-mar Urasterias lincki.

Comentário do pesquisador: O biólogo Andrey Voroshilov explica que a perda dos filtradores altera a purificação da água e o ciclo de nutrientes, transformando a região em um ambiente favorável apenas a predadores agressivos e onívoros.

Parâmetro Estado Pós-Invasão População bentônica Redução de 10 a 30 vezes Proporção de caranguejos 30% a 80% da fauna total Perfil alimentar Predomínio de predadores e onívoros Status das ophiuroids Quase total desaparecimento

Limites e perspectivas

O fenômeno observado no Mar de Kara repete o padrão ocorrido há uma década no Mar de Barents, indicando que a espécie se adapta rapidamente a baixas temperaturas na ausência de predadores naturais. De acordo com o ecologista Denis Polyakov, a reversão ao estado anterior da fauna é impossível nas próximas décadas, representando uma reconfiguração da produtividade biológica da plataforma.

O Instituto de Oceanologia da RAN mantém o monitoramento para desenvolver modelos matemáticos que prevejam a expansão do caranguejo para outras áreas da plataforma ártica.

FAQ Como a espécie chegou ao Mar de Kara? Provavelmente via águas de lastro de navios ou migração natural do Mar de Barents. Qual o impacto na pesca? Embora o caranguejo seja comercialmente valioso, a destruição da fauna bentônica reduz a base alimentar de peixes como o bacalhau e o linguado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.