Novo polímero de ultra-alto peso molecular promete substituir Kevlar com fração do peso

O primeiro experimento científico no síncrotron Siberian Ring Photon Source (SKIF) focará na análise da estrutura de um complexo de titânio. O objetivo é desenvolver um novo tipo de polímero para a fabricação de blindagens leves que possam substituir o Kevlar.

Photo: freepik.com is licensed under Free More info титан

O trabalho será realizado na estação experimental 1-7, voltada para diagnóstico e inovação. A pesquisa analisa a camada orgânica ao redor do íon de titânio, que atua como o centro de síntese na polimerização do etileno. Esse processo resulta na criação de um polietileno de ultra-alto peso molecular com estrutura especializada.

Comentário do pesquisador: Segundo Valery Bukhtiyarov, diretor do Instituto de Catálise da SB RAS, a blindagem produzida com este material teria propriedades semelhantes às do Kevlar, porém com um peso duas a três vezes menor.

Método e Validação

Os pesquisadores já obtiveram parâmetros iniciais de funcionamento com o complexo de titânio, mas buscam otimizá-los. O uso do SKIF permitirá analisar um conjunto de complexos sintéticos para identificar quais apresentam maior eficiência catalítica. Essa análise técnica é o passo necessário para sintetizar um novo complexo com propriedades aprimoradas e viabilizar a produção do polímero em escala industrial.

Componente Função/Objetivo Íon de Titânio Centro de síntese para a polimerização do etileno Estação 1-7 (SKIF) Análise de complexos sintéticos e eficiência catalítica Polímero Final Substituto do Kevlar para blindagens leves

Status do Projeto

A aplicação industrial do material já está em fase de planejamento, com a preparação de um projeto de investimento de grande porte. O centro de uso coletivo SKIF, localizado na cidade científica de Koltsovo, iniciou oficialmente suas operações em 11 de agosto de 2026.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.