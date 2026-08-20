Físicos desenvolvem modelo 3D para analisar mecânica do ronco

Físicos desenvolveram um modelo 3D das vias aéreas superiores para analisar a mecânica por trás do ronco. A simulação revelou que o ruído intenso é gerado por um fluxo de ar instável que provoca a vibração dos tecidos moles do palato. Embora o estudo ajude a refinar alvos para futuras terapias, os dados ainda não permitem a elaboração de recomendações clínicas imediatas.

Photo: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ храп

O estudo diferencia o ronco comum da apneia, condição grave em que a respiração é interrompida por períodos que variam de 10 segundos a vários minutos. No caso do ronco, embora nem sempre represente risco direto à saúde do indivíduo, o nível sonoro pode ultrapassar 90 decibéis — intensidade comparável ao funcionamento de um aspirador de pó — o que impacta o bem-estar psicológico de quem está ao redor.

Método e análise dos dados

A pesquisa focou no palato mole, a dobra da mucosa que separa a cavidade oral da faringe. Para entender a dinâmica do fenômeno, os pesquisadores utilizaram modelagem computacional para analisar a interação entre o fluxo de ar e o comportamento dos tecidos. A simulação identificou que os sons mais altos ocorrem quando o fluxo de ar torna-se instável ao atravessar as dobras do palato mole.

Comentário do pesquisador: Segundo o biofísico Aleksei Kornilov, a compreensão da física do processo permite migrar da observação geral para a busca de alvos específicos para intervenção, focando nas vibrações dos tecidos sob a carga aerodinâmica.

Significado e limitações

Com base nos dados, os autores sugerem que estratégias para combater o ronco devem focar no fortalecimento dos tecidos da nasofaringe e do palato mole. O trabalho foi publicado no periódico Physics of Fluids.

A principal limitação do estudo é a simplificação do modelo 3D, que não contempla a totalidade das variações anatômicas individuais. Para as próximas etapas, os pesquisadores pretendem testar como diferentes níveis de rigidez dos tecidos influenciam a amplitude das vibrações e a frequência do som, visando a proposição de métodos de tratamento mais precisos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.