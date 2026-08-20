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Pesquisa na Nature Communications associa estresse biótico a cinco grandes extinções

Ciência

Mudanças nos regimes climáticos da Terra podem tornar a vida no planeta criticamente vulnerável a extinções em massa. Um estudo publicado na revista Nature Communications analisou os últimos 539 milhões de anos para demonstrar que a biosfera não é estática, mas um mecanismo instável que passou por cinco grandes reestruturações climáticas, tornando-se mais suscetível a colapsos durante as transições.

Вымирание земли
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вымирание земли

O Índice de Vulnerabilidade da Biosfera

Para quantificar a "fragilidade" da vida, os pesquisadores desenvolveram um indicador de vulnerabilidade da biosfera. O método utiliza um cálculo matemático baseado no logaritmo natural da intensidade do "giro" de táxons — combinando a taxa de surgimento e desaparecimento de espécies — normalizado pelo nível de biodiversidade existente.

Na prática, o aumento deste índice sinaliza que a biosfera está atingindo seus limites biológicos. Isso ocorre quando as espécies desaparecem rapidamente ou quando a evolução acelera excessivamente na tentativa de adaptação a novas condições, indicando que a resiliência do sistema está se esgotando.

Ciclos de Estresse e a "Dinâmica de Haggis"

A análise identificou cinco intervalos temporais extensos, variando entre 10 e mais de 100 milhões de anos, apelidados pelos autores de "períodos de Haggis" devido ao formato peculiar de seus gráficos. O estudo observou que o aumento da temperatura global correlacionou-se com o estresse biótico de fundo.

Os dados revelam que os picos de vulnerabilidade coincidiram com as cinco maiores extinções em massa da história terrestre. No entanto, os autores ressaltam que a turbulência climática isoladamente pode não ser a causa direta da morte das espécies; ela atua como um fator de fragilização que, somado a eventos externos — como catástrofes geofísicas ou cósmicas —, precipita o colapso.

Parâmetro Definição no Estudo
Estresse Biótico Alta taxa de extinção acompanhada de redução da diversidade.
Transição Climática Mudança brusca de condições que eleva a vulnerabilidade do sistema.
Resultado do Modelo Correlação entre picos de estresse e as cinco grandes extinções.

A Estabilidade do Cenozoico

O estudo destaca que a era geológica atual, o Cenozoico, apresenta uma estabilidade anômala e baixa vulnerabilidade de fundo. Embora isso não elimine os riscos causados por fatores antropogênicos, as condições atuais são fundamentalmente diferentes das eras passadas. Em períodos de maior instabilidade, pressões externas teriam causado consequências catastróficas com muito mais rapidez.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshylov, é fundamental diferenciar a vulnerabilidade de fundo de eventos externos específicos, pois a biosfera pode ter sido "enfraquecida" por longo estresse adaptativo muito antes de um evento desencadeador, como a queda de um asteroide.

FAQ

A mudança climática é a causa direta da extinção?
Não necessariamente. Os dados indicam que as transições climáticas tornam a biosfera mais frágil e vulnerável a outros eventos destrutivos.

O que indica o aumento do índice de vulnerabilidade?
Indica que o ecossistema tem maior dificuldade em lidar com pressões, refletindo a taxa de surgimento e perda de espécies.

A extinção em massa é inevitável nos picos de estresse?
O estudo mostra uma correlação, não uma causalidade absoluta. A turbulência climática é um fator predisponente, mas não o único gatilho.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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