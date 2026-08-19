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Roscosmos e NASA discutem fase final e reentrada da ISS

Ciência

O astrofísico Marat Abubekerov, pesquisador sênior do Instituto Astronômico Estadual Sternberg da Universidade Estatal de Moscou, afirmou ao Pravda.Ru que a Estação Espacial Internacional (ISS) pode ser completamente desorbitada até 2030, com o processo de reentrada iniciado em 2028. A avaliação baseia-se em declarações públicas da Roscosmos e da NASA sobre negociações para a fase final da missão, mas o especialista ressalta que os prazos vêm sendo regularmente prorrogados diante da ausência de uma substituta pronta.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O que disse o especialista e qual o status da informação

Abubekerov, doutor em Física e Matemática, caracteriza a decisão de encerrar o projeto como motivada principalmente por tensões geopolíticas, não por exaustão técnica dos módulos. Segundo ele, "o recurso da estação permite que ela funcione por mais alguns anos" e, sem atritos político-externos, a questão da desorbitação próxima não se colocaria. A fala do pesquisador constitui uma análise de especialista baseada em comunicados institucionais, não um estudo técnico original nem uma data oficial consolidada.

Dados institucionais e contexto operacional

A Roscosmos confirmou, via TASS, que as partes discutem a distribuição de responsabilidades na etapa final e os aspectos técnicos para um afundamento controlado em áreas desabitadas do oceano. O diretor-geral da corporação, Dmitry Bakanov, indicou que as negociações abrangem a segurança da reentrada. Paralelamente, a Rússia avança no projeto da Estação Orbital Russa (ROS), com entrada em operação prevista para 2036, enquanto os planos estadunidenses para uma sucessora direta da ISS permanecem menos definidos. A China, por sua vez, opera a estação modular Tiangong.

Validação e limites da previsão

A previsão de 2028-2030 reflete o cronograma nominal atual, mas o próprio Abubekerov nota a "tendência de prorrogar a vida útil a cada vez". A validação do cronograma depende de acordos políticos entre os parceiros, da prontidão de veículos de reentrada e da manutenção da integridade estrutural dos módulos mais antigos. Não há, no material, testes de qualificação novos nem modelo de degradação publicado que embasem a data de 2030 como limite técnico rígido.

Continuidade científica durante a transição

Enquanto a desorbitação é planejada, o programa científico da ISS segue em plena atividade. A estação serve de plataforma para pesquisa em microgravidade — incluindo a produção de cristais semicondutores impossíveis de obter na Terra — e para experimentos preparatórios de missões lunares no âmbito do programa Artemis.

Comentário do pesquisador: Segundo o astrofísico Marat Abubekerov, "o cosmos deixa de ser uma zona livre de desacordos de política externa" e a ISS torna-se "refém da situação política".

Próximos marcos de verificação

Os pontos críticos para confirmar ou alterar o cronograma são: o início efetivo das manobras de descida em 2028, a conclusão dos acordos de responsabilidade entre NASA e Roscosmos, a disponibilidade de veículos de reentrada dedicados e o progresso da ROS russa e de alternativas comerciais americanas. Até lá, a data de 2030 permanece um cenário de trabalho condicionado à geopolítica.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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