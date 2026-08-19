Expedição russa analisa impacto do aquecimento no Pacífico

Cientistas de Sevastopol e do Extremo Oriente russo concluíram uma expedição conjunta nos mares de Okhotsk e de Bering, tendo percorrido mais de 30 estações oceanográficas e coletado centenas de amostras de hidrobiontes. O objetivo central é compor um "retrato" detalhado da biosfera do setor estudado do Oceano Pacífico, de modo a compreender como a produtividade das águas está mudando e o que isso significa para a pesca e a ecologia regional.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажирский теплоход преодолевает сильный шторм

Plâncton como diagnóstico do mar

Fitoplâncton e zooplâncton formam a base da pirâmide alimentar. Sua composição, abundância e condição determinam diretamente quais espécies de valor comercial ocorrerão nessas latitudes nos próximos anos e em que quantidade.

Posição atribuída: Segundo o pesquisador júnior do IBSS RAS (Instituto de Biologia dos Mares do Sul da Academia Russa de Ciências) Andrey Kelip, "pelo estado do fitoplâncton e do zooplâncton podemos avaliar a produtividade do mar, quais serão as espécies de valor comercial no futuro, seu estado, sua abundância — isso é importante para a pesca".

Chama particular atenção dos pesquisadores a migração de espécies meridionais para o norte. Em decorrência do aquecimento do oceano, organismos tropicais e subtropicais estão expandindo sua área de distribuição. Os cientistas esperam registrar esses "alienígenas" no material coletado, o que permitirá construir previsões de transformação dos ecossistemas para décadas à frente.

Anomalia nas Curilas: clorofila desaparece entre ilhas vizinhas

As medições de campo já revelaram um resultado inesperado. Amostras de água coletadas nas proximidades de diferentes ilhas da cadeia das Curilas mostraram uma variação colossal na concentração de clorofila — o principal pigmento do fitoplâncton.

"Percorremos as ilhas das Curilas, e acontece que em uma ilha pode haver muita clorofila, e em outra ela é zero. Praticamente dentro da margem de erro. É interessante entender por que isso acontece, olhar para as correntes", observou o engenheiro-chefe do Departamento de Funcionamento dos Ecossistemas Marinhos do IBSS RAS, Stefan Pospelov.

A diferença de produtividade apesar da proximidade geográfica aponta para o papel decisivo da hidrodinâmica local — correntes, afloramentos (upwelling), mistura de massas de água. A decifração desse mecanismo tornará uma das tarefas prioritárias do processamento laboratorial dos dados.

Ciclos naturais versus fator antrópico

A expedição lembra: nem todo fenômeno negativo no mar é consequência da atividade humana. Flutuações periódicas nos estoques de peixes, registradas na região, frequentemente têm causas naturais: peculiaridades das correntes, anomalias climáticas, ciclos migratórios das espécies. A compreensão desse pano de fundo é necessária para não atribuir à ecologia o que está inscrito na variabilidade natural do ecossistema.

Genética de fungos bentônicos: da farmacologia à limpeza de óleo

O trabalho de laboratório apenas começa. Os prazos são de vários meses. São aplicados métodos genéticos, em particular para o estudo de fungos bentônicos. Segundo os cientistas, no futuro esses microrganismos podem fornecer fármacos para a farmacologia e biopreparados para a limpeza de águas contaminadas por produtos petrolíferos. É provável que a coleção contenha espécies novas para a ciência.

Reserva de quadros: do Mar Negro ao Ártico e à Antártida

Para os jovens funcionários do IBSS, a expedição tornou-se uma prática de campo única. O instituto mantém acordos de cooperação com os principais centros oceanológicos do país, o que permite que cientistas de Sevastopol atuem em todas as bacias hidrográficas — do Atlântico e do Mar Negro até o Ártico e a Antártida.

Posição atribuída: Conforme a chefe do Departamento de Funcionamento dos Ecossistemas Marinhos do IBSS RAS, Svetlana Krasheninnikova, "nossos rapazes agora têm a oportunidade de trabalhar em vários mares e oceanos, porque temos uma cooperação estreita com vários institutos russos". Tal experiência rotacional é crítica para a preservação de competências na ciência marinha, onde os métodos de campo não são substituídos pela modelagem.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.