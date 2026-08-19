Cientistas de Sevastopol e do Extremo Oriente russo concluíram uma expedição conjunta nos mares de Okhotsk e de Bering, tendo percorrido mais de 30 estações oceanográficas e coletado centenas de amostras de hidrobiontes. O objetivo central é compor um "retrato" detalhado da biosfera do setor estudado do Oceano Pacífico, de modo a compreender como a produtividade das águas está mudando e o que isso significa para a pesca e a ecologia regional.
Fitoplâncton e zooplâncton formam a base da pirâmide alimentar. Sua composição, abundância e condição determinam diretamente quais espécies de valor comercial ocorrerão nessas latitudes nos próximos anos e em que quantidade.
Posição atribuída: Segundo o pesquisador júnior do IBSS RAS (Instituto de Biologia dos Mares do Sul da Academia Russa de Ciências) Andrey Kelip, "pelo estado do fitoplâncton e do zooplâncton podemos avaliar a produtividade do mar, quais serão as espécies de valor comercial no futuro, seu estado, sua abundância — isso é importante para a pesca".
Chama particular atenção dos pesquisadores a migração de espécies meridionais para o norte. Em decorrência do aquecimento do oceano, organismos tropicais e subtropicais estão expandindo sua área de distribuição. Os cientistas esperam registrar esses "alienígenas" no material coletado, o que permitirá construir previsões de transformação dos ecossistemas para décadas à frente.
As medições de campo já revelaram um resultado inesperado. Amostras de água coletadas nas proximidades de diferentes ilhas da cadeia das Curilas mostraram uma variação colossal na concentração de clorofila — o principal pigmento do fitoplâncton.
"Percorremos as ilhas das Curilas, e acontece que em uma ilha pode haver muita clorofila, e em outra ela é zero. Praticamente dentro da margem de erro. É interessante entender por que isso acontece, olhar para as correntes", observou o engenheiro-chefe do Departamento de Funcionamento dos Ecossistemas Marinhos do IBSS RAS, Stefan Pospelov.
A diferença de produtividade apesar da proximidade geográfica aponta para o papel decisivo da hidrodinâmica local — correntes, afloramentos (upwelling), mistura de massas de água. A decifração desse mecanismo tornará uma das tarefas prioritárias do processamento laboratorial dos dados.
A expedição lembra: nem todo fenômeno negativo no mar é consequência da atividade humana. Flutuações periódicas nos estoques de peixes, registradas na região, frequentemente têm causas naturais: peculiaridades das correntes, anomalias climáticas, ciclos migratórios das espécies. A compreensão desse pano de fundo é necessária para não atribuir à ecologia o que está inscrito na variabilidade natural do ecossistema.
O trabalho de laboratório apenas começa. Os prazos são de vários meses. São aplicados métodos genéticos, em particular para o estudo de fungos bentônicos. Segundo os cientistas, no futuro esses microrganismos podem fornecer fármacos para a farmacologia e biopreparados para a limpeza de águas contaminadas por produtos petrolíferos. É provável que a coleção contenha espécies novas para a ciência.
Para os jovens funcionários do IBSS, a expedição tornou-se uma prática de campo única. O instituto mantém acordos de cooperação com os principais centros oceanológicos do país, o que permite que cientistas de Sevastopol atuem em todas as bacias hidrográficas — do Atlântico e do Mar Negro até o Ártico e a Antártida.
Posição atribuída: Conforme a chefe do Departamento de Funcionamento dos Ecossistemas Marinhos do IBSS RAS, Svetlana Krasheninnikova, "nossos rapazes agora têm a oportunidade de trabalhar em vários mares e oceanos, porque temos uma cooperação estreita com vários institutos russos". Tal experiência rotacional é crítica para a preservação de competências na ciência marinha, onde os métodos de campo não são substituídos pela modelagem.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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