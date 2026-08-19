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Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária

Ciência

Astrofísicos do Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) propuseram o uso de explosões nucleares como a única alternativa viável para proteger grandes centros urbanos contra asteroides "destruidores de cidades". O estudo, publicado no The Planetary Science Journal, foca em cenários críticos onde o tempo disponível antes do impacto é de apenas alguns meses.

Астероид у Земли
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Астероид у Земли

O risco concentra-se em objetos com mais de 100 metros de diâmetro. Diferente de corpos maiores, esses asteroides costumam ser detectados tardiamente, invalidando métodos convencionais de deflexão. Enquanto missões como a DART utilizam o impacto cinético para alterar a trajetória — processo que exige anos de antecedência —, a abordagem proposta por Isaiah Santistevan prioriza a fragmentação rápida do objeto em janelas temporais curtas.

Método e Simulação

Para testar a hipótese, os pesquisadores utilizaram dados estruturais do asteroide Bennu, cuja porosidade e composição foram detalhadas por missões da NASA. O estudo baseou-se em simulações computacionais de detonações com potência de 1 megatonelada, posicionadas a distâncias de 10 e 25 metros da superfície do corpo celeste.

Parâmetro Resultado a 10m Resultado a 25m
Abrangência de danos 98,2% 92,6%
Dispersão de fragmentos 97% Não especificado

Mecanismo de Ação e Processamento

A neutralização ocorre em duas etapas. Primeiro, a emissão de raios-X evapora a camada superficial da rocha, gerando um impulso reativo que desloca o asteroide. Simultaneamente, uma onda de choque atravessa a estrutura interna, fragmentando o corpo. Devido à complexidade física, a simulação de apenas 145 milissegundos de tempo real demandou 59 dias de processamento em um cluster de 1.680 processadores.

Comentário do pesquisador: Segundo o físico Dmitry Lapshin, a intervenção nuclear é uma medida extrema, mas a modelagem indica que detonações a 10 metros transformam a maior parte da massa do asteroide em fragmentos inofensivos para a Terra.

Limites da Interpretação

O estudo apresenta limitações importantes. A principal incerteza reside no comportamento pós-explosão dos detritos: não há dados definitivos sobre se os fragmentos poderiam se reagrupar por gravidade ou se dispersariam permanentemente no espaço. Além disso, como o modelo foi baseado especificamente nas propriedades do Bennu, a eficácia do método varia conforme a densidade e composição de cada novo objeto detectado.

FAQ

Por que não usar tratores gravitacionais ou impacto cinético?
Esses métodos exigem anos de preparação e execução, sendo inviáveis quando a ameaça é detectada com poucos meses de antecedência.

O risco é criar uma "chuva" de fragmentos em vez de um único impacto?
As simulações indicam que 97% dos estilhaços adquirem velocidade suficiente para escapar da órbita de colisão com a Terra.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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