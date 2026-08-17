Sinais de pedreiros em Ptolemais indicam complexo sistema de gestão no século II a.C.

A análise de inscrições nos portões de Tauchira, na antiga cidade de Ptolemais (atual Líbia), revelou a existência de um sistema complexo de gestão logística durante o período helenístico. O estudo indica que marcas deixadas por pedreiros não eram apenas assinaturas, mas ferramentas para organizar canteiros de obras em larga escala no século II a.C.

Photo: earthobservatory.nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Граница Ливии и Алжира из космоса

O trabalho, conduzido pela arqueóloga Anna Kordas, da Universidade de Varsóvia, reconstrói a interação entre brigadas de construção e as formas de financiamento de obras públicas. No entanto, a identificação exata dos patronos responsáveis pelo custeio do projeto permanece impossível com os dados atuais.

Método e análise de dados

Para chegar a essas conclusões, a pesquisadora analisou 626 sinais gravados em blocos de calcário, identificando 27 tipos diferentes de marcas. O método consistiu em examinar a forma, a localização e a distribuição dos símbolos na estrutura, comparando-os posteriormente com marcações semelhantes encontradas na Grécia e no Egito. Os resultados foram publicados no European Journal of Archaeology.

Diferenciação de marcações

A pesquisa identificou a coexistência de duas categorias de sinais aplicados em etapas distintas da obra:

Marcas primárias: Letras rudimentares (de alfa a eta) gravadas na pedra bruta. Como alguns blocos foram instalados de forma invertida, conclui-se que as marcas foram feitas antes da montagem, servindo para a triagem e transporte do material das pedreiras.

Letras rudimentares (de alfa a eta) gravadas na pedra bruta. Como alguns blocos foram instalados de forma invertida, conclui-se que as marcas foram feitas antes da montagem, servindo para a triagem e transporte do material das pedreiras. Marcas secundárias: Monogramas precisos aplicados nas paredes externas das torres após a instalação dos blocos. O fato de não terem sido removidos no acabamento final sugere que a visibilidade desses símbolos era intencional.

Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, essa diferenciação permite reconstruir todo o ciclo tecnológico, desde a identificação das equipes na pedreira até a aceitação final do elemento estrutural.

Impacto econômico e limitações

O estudo propõe que a dualidade nas marcações reflete a origem dos recursos financeiros. Enquanto as letras sequenciais indicariam equipes pagas pelo tesouro municipal, os monogramas estariam ligados a oficinas privadas ou cidadãos ricos que doaram mão de obra por filantropia. Prática semelhante foi observada em Teangele (atual Turquia), onde há registros de cessão de trabalhadores para fins públicos.

Tipo de Marca Momento da Aplicação Hipótese de Financiamento Letras (Alfa a Eta) Pré-instalação (Pedreira) Tesouro Municipal Monogramas Pós-instalação (Acabamento) Doações Privadas

A principal limitação do estudo é a natureza interpretativa das conclusões sobre os patronos. Sem dados epigráficos ou arquivos adicionais, não é possível nomear os financiadores. A próxima etapa da pesquisa prevê a busca por sistemas análogos em outras estruturas de Ptolemais para validar se esse modelo era padronizado na cidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.