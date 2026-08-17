Sinais de pedreiros em Ptolemais indicam complexo sistema de gestão no século II a.C.

A análise de inscrições nos portões de Tauchira, na antiga cidade de Ptolemais (atual Líbia), revelou a existência de um sistema complexo de gestão logística durante o período helenístico. O estudo indica que marcas deixadas por pedreiros não eram apenas assinaturas, mas ferramentas para organizar canteiros de obras em larga escala no século II a.C.
O trabalho, conduzido pela arqueóloga Anna Kordas, da Universidade de Varsóvia, reconstrói a interação entre brigadas de construção e as formas de financiamento de obras públicas. No entanto, a identificação exata dos patronos responsáveis pelo custeio do projeto permanece impossível com os dados atuais.
Para chegar a essas conclusões, a pesquisadora analisou 626 sinais gravados em blocos de calcário, identificando 27 tipos diferentes de marcas. O método consistiu em examinar a forma, a localização e a distribuição dos símbolos na estrutura, comparando-os posteriormente com marcações semelhantes encontradas na Grécia e no Egito. Os resultados foram publicados no European Journal of Archaeology.
A pesquisa identificou a coexistência de duas categorias de sinais aplicados em etapas distintas da obra:
Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, essa diferenciação permite reconstruir todo o ciclo tecnológico, desde a identificação das equipes na pedreira até a aceitação final do elemento estrutural.
O estudo propõe que a dualidade nas marcações reflete a origem dos recursos financeiros. Enquanto as letras sequenciais indicariam equipes pagas pelo tesouro municipal, os monogramas estariam ligados a oficinas privadas ou cidadãos ricos que doaram mão de obra por filantropia. Prática semelhante foi observada em Teangele (atual Turquia), onde há registros de cessão de trabalhadores para fins públicos.
|Tipo de Marca
|Momento da Aplicação
|Hipótese de Financiamento
|Letras (Alfa a Eta)
|Pré-instalação (Pedreira)
|Tesouro Municipal
|Monogramas
|Pós-instalação (Acabamento)
|Doações Privadas
A principal limitação do estudo é a natureza interpretativa das conclusões sobre os patronos. Sem dados epigráficos ou arquivos adicionais, não é possível nomear os financiadores. A próxima etapa da pesquisa prevê a busca por sistemas análogos em outras estruturas de Ptolemais para validar se esse modelo era padronizado na cidade.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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