Pesquisadores propõem modelo de buracos negros com núcleos de estrelas de nêutrons

Físicos da Universidade de Lanzhou propuseram uma hipótese teórica que questiona a visão clássica do interior de buracos negros: em vez de uma singularidade — ponto de densidade infinita onde as leis conhecidas deixam de valer — o centro conteria uma estrela de nêutrons estável, envolta por um halo de matéria escura denso o suficiente para criar um horizonte de eventos aparente.

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O que o estudo fez e qual seu status

Trata-se de um trabalho teórico: os pesquisadores Chen Tan e Yun-Cian Wang aplicaram as equações padrão de estrutura estelar a um halo de matéria escura e mostraram que, acima de certa densidade, a geometria do espaço-tempo ao redor de uma estrela de nêutrons central torna-se indistinguível da métrica interna de um buraco negro. O horizonte de eventos "fecha-se" sobre a estrela, tornando-a invisível do exterior, mas a matéria não colapsa para uma singularidade. Não há dados observacionais, simulação numérica independente ou teste experimental; o resultado é uma demonstração matemática de consistência interna do modelo.

Dados, método e validação

Entrada: equações de estrutura estelar (equilíbrio hidrostático, transporte de energia, equação de estado de matéria nuclear) acopladas a um perfil de densidade de matéria escura assumido como livre de colisões e frio. Procedimento: os autores resolveram o sistema para uma estrela de nêutrons típica (massa ~1,4–2 massas solares, raio ~10–12 km) imersa no halo e verificaram se a solução reproduzia um horizonte de eventos na superfície do halo. Saída: um "bolha" de raio 10–12 km cuja métrica interna coincide com a solução de Schwarzschild, mas cujo núcleo permanece uma estrela de nêutrons estável. Validação: apenas consistência matemática interna; não há comparação com observações de ondas gravitacionais, curvas de luz de acreção ou sombreamento de horizonte (ex.: Event Horizon Telescope).

O que o modelo explica e o que não estabelece

Se confirmada, a hipótese eliminaria a singularidade — o "ponto cego" da relatividade geral — substituindo-a por objeto físico descrito por física nuclear conhecida. Isso permitiria, em princípio, estudar processos no centro sem infinitos matemáticos. Contudo, o modelo exige densidade de matéria escura muitas ordens de grandeza acima do que observamos em halos galácticos ou aglomerados. Não há mecanismo proposto para concentrar tanta matéria escura em escala de quilômetros, nem previsão observacional distintiva (sinais de ondas gravitacionais, modo de quasinormal, polarização) que diferencie este objeto de um buraco negro clássico. Portanto, a hipótese permanece uma possibilidade matemática, não uma explicação fisicamente viável com base nos dados atuais.

Comentários de especialistas

Comentário do pesquisador: Segundo o astrofísico Aleksey Rudnev, "o horizonte de eventos não significa necessariamente a destruição da matéria em uma singularidade; pode ser apenas uma fronteira além da qual o espaço é tão curvado que a luz não escapa, mas uma estrutura estável persiste no interior".

Comentário do pesquisador: Segundo o físico Dmitriy Lapshin, "a matéria de estrelas de nêutrons é um 'sopa nuclear' comprimida a limites incríveis; se o modelo estiver correto, a matéria escura criaria um 'escudo' atrás do qual se esconde um objeto tangível, não um vazio de densidade infinita".

Principais limitações e próximas verificações

Densidade de matéria escura necessária: ordens de magnitude acima das medições atuais; sem mecanismo de formação conhecido.

ordens de magnitude acima das medições atuais; sem mecanismo de formação conhecido. Ausência de assinatura observacional: o modelo reproduz exatamente a métrica externa de Schwarzschild; testes de "sem cabelo" (ondas gravitacionais de fusão, anelamento, sombra) não o distinguem de buraco negro padrão.

o modelo reproduz exatamente a métrica externa de Schwarzschild; testes de "sem cabelo" (ondas gravitacionais de fusão, anelamento, sombra) não o distinguem de buraco negro padrão. Equação de estado da matéria escura: assumida sem interações além da gravidade; qualquer auto-interação ou aniquilação alteraria a estrutura.

assumida sem interações além da gravidade; qualquer auto-interação ou aniquilação alteraria a estrutura. Estabilidade dinâmica: o trabalho não analisa perturbações radiais, acreção ou fusão com outro objeto compacto.

Próximos passos lógicos: derivar previsões para modos de quasinormal em fusões binárias, assinaturas de acreção polarizada ou efeitos de lente gravitacional forte que possam ser testados com observatórios atuais (LIGO/Virgo/KAGRA, Event Horizon Telescope, futuros detectores de ondas gravitacionais no espaço).

Característica Descrição no modelo Núcleo do objeto Estrela de nêutrons estável Causa do colapso Ausente (singularidade não se forma) Papel da matéria escura Cria "couraça" gravitacional (horizonte de eventos) Raio da "bolha" Aprox. 10–12 km Validação Apenas consistência matemática interna

Perguntas frequentes

O que é a singularidade no centro de um buraco negro?

Na relatividade geral clássica, é uma região onde a curvatura do espaço-tempo e a densidade de matéria divergem para o infinito. As equações deixam de fornecer previsões físicas, daí a busca por modelos alternativos.

Uma estrela de nêutrons pode sobreviver dentro de um buraco negro?

No modelo padrão, não: forças de maré a destroem antes do horizonte. Na hipótese de Tan e Wang, a estrela é o núcleo do objeto, mantida em equilíbrio pela pressão de degenerescência nuclear enquanto o halo de matéria escura fornece o campo gravitacional que fecha o horizonte.

Por que não podemos ver o interior?

O horizonte de eventos é uma fronteira causal de mão única: informação (incluindo luz) só cruza para dentro. Independentemente do que exista no centro — singularidade, estrela de nêutrons ou outra estrutura —, sinais de lá não alcançam observadores externos.

Como a matéria escura influencia a formação de buracos negros?

Ela contribui com massa e, portanto, com curvatura do espaço-tempo. Se sua densidade local fosse anormalmente alta, poderia criar armadilhas gravitacionais profundas sem requerer colapso de matéria bariónica até a singularidade. As densidades necessárias, porém, não são observadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.