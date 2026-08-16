Mergulhadores encontram figuras de cisnes submersas no Lago Onega

Mergulhadores e voluntários, com apoio de arqueólogos do Centro Científico da Carélia da Academia Russa de Ciências, localizaram painéis submersos com figuras de cisnes no complexo de petróglifos do Lago Onega. A descoberta, na ponta do cabo Kladolets Nos, na margem oriental do lago, amplia os limites conhecidos do sítio, cujas rochas costeiras já exibiam o mesmo motivo animal.

Photo: Pravda.Ru by Кристина Бабанина is licensed under All Rights Reserved Карелия, природа Карелии

Como as imagens foram encontradas

A hipótese de que parte dos gravados estaria sob a água era antiga, mas a verificação esbarrava em três obstáculos: a rocha coberta por areia e algas, a pouca visibilidade e o reflexo da luz na superfície. A solução veio em um mergulho noturno: o feixe de uma lanterna, incidindo em ângulo rasante sobre a pedra, revelou os contornos dos cisnes. A equipe registrou fotografias, vídeo, descrição e coordenadas georreferenciadas dos fragmentos.

Idade e significado do conjunto

Dados geológicos e paleogeográficos de longo prazo indicam que as gravuras têm cerca de 7.000 anos. Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, a fixação de todos os elementos — inclusive os que submergiram por processos naturais — é condição indispensável para interpretar o sentido do “painel rupestre” como um todo. Sem essa completude, a leitura do conteúdo e da intenção dos autores antigos permanece fragmentária.

No momento, as placas continuam no leito do lago. Os pesquisadores pretendem avaliar, em etapa futura, a viabilidade de erguer um dos blocos para estudo mais detalhado em condições controladas.

Comentário do pesquisador: Segundo o arqueólogo Pavel Sinitsyn, sem a fixação completa de todos os fragmentos do "painel rupestre" — incluindo os que foram para debaixo d'água devido a catástrofes naturais — é impossível interpretar o sentido e o conteúdo dos petróglifos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.