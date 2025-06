Eles sabem para onde você olha — até debaixo d'água. Veja o que os cientistas descobriram sobre as focas

Focas conseguem identificar a direção do olhar humano mesmo submersas

Você conseguiria saber para onde alguém está olhando dentro d’água? A maioria dos humanos teria dificuldades até de enxergar o rosto com nitidez. Mas focas? Elas parecem capazes de decifrar essa informação com facilidade impressionante.

Photo: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюлень отдыхает на снегу

Essa é a conclusão de um novo experimento de neuroetologia, em que pesquisadores treinaram focas para identificar objetos com base apenas na direção do olhar de um cuidador humano — mesmo quando o rosto estava parcialmente submerso.

Esse tipo de leitura social, antes considerado exclusivo de humanos, grandes primatas ou aves como os corvos, agora foi observado também em mamíferos aquáticos.

Segundo um artigo publicado na imprensa italiana, as focas usaram a direção do olhar como pista confiável, mesmo com distorções causadas pela água e pelo vidro de observação.

👁️ Quem vê para onde você olha — e por quê

Habilidade Espécies Função Reconhecer direção do olhar Humanos, primatas, corvos, focas Comunicação e cooperação Percepção sob a água Focas, golfinhos Caça e navegação Seguir pistas visuais sociais Alguns cães, aves e agora focas Treinamento, vínculos e atenção

📉 Mito ou verdade?

Mito: Debaixo d’água a visão é muito distorcida para esse tipo de percepção.

Verdade: Focas adaptaram sua visão para operar bem em ambientes aquáticos turvos.

Verdade: Esse experimento mostrou o contrário.

❓ Perguntas frequentes

Por que uma foca precisa saber para onde olhamos?

Em cativeiro e na natureza, isso pode ajudar a prever ações ou responder a estímulos sociais.

Elas enxergam melhor do que a gente?

Na água, sim — elas têm visão adaptada a ambientes escuros e turvos.

Isso pode ser usado em treinamentos?

Sim, e os treinadores já estão explorando essa habilidade para comandos visuais silenciosos.

Curiosamente, os pesquisadores observaram que focas às vezes reagiam ao olhar humano antes mesmo do movimento corporal. Instinto ou inteligência? Talvez um pouco dos dois.