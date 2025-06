O menor dinossauro já encontrado media apenas 28 cm — e tinha uma cauda incrível

Fóssil na América do Sul revela dinossauro do tamanho de um pombo com cauda para exibição

Imagine um dinossauro menor que uma régua escolar, com uma cauda exuberante parecida com a de um pavão. Essa é a descrição real do Jakapil kaniukura, um fóssil descoberto na América do Sul que vem mudando o que sabíamos sobre os dinossauros do período Cretáceo.

Photo: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Череп динозавра

Com apenas 28 centímetros de comprimento, essa espécie teria mais ou menos o tamanho de um pombo, mas com uma estrutura corporal incrivelmente complexa. E o mais notável: possuía uma cauda com penas longas e estruturadas que lembram leques — provavelmente usada para exibição.

Essa descoberta reforça a teoria de que muitos dinossauros tinham penas e que comportamentos como “danças de acasalamento” podem ter raízes muito mais antigas do que se imaginava.

Segundo o relatório publicado pela Discover Magazine, o fóssil foi analisado com técnicas avançadas de tomografia e morfologia comparativa, confirmando que o animal não era um filhote, mas sim um exemplar adulto.

Características únicas desse microdinossauro

Característica Significado científico Tamanho de 28 cm O menor dinossauro conhecido até hoje Cauda em forma de leque Provável uso em rituais de corte Presença de penas Relação direta com evolução das aves Habitat: América do Sul Cenário tropical do período Cretáceo

Por que sabemos que era adulto?

Ossos com sinais de maturidade e crescimento completo

Cauda ornamentada — estrutura complexa associada à maturidade

Proporções corporais equilibradas, sem traços juvenis

Parentes e comparações modernas

Ligado aos Maniraptora, grupo que inclui aves

Semelhanças com colibris e pavões em termos de função visual

Peso leve, alta mobilidade e plumagem destacada

Aliás, essa descoberta reforça a ideia de que nem todos os dinossauros eram gigantes ameaçadores — alguns pareciam mais com passarinhos performáticos do que com predadores pré-históricos.