Vídeo mostra bolinha “subindo” sozinha — e levanta debate sobre as leis da física

Experimento curioso: por que a bolinha parece rolar para cima em trilho vertical?

Uma bolinha de gude rola sozinha em um trilho inclinado — e aparentemente sobe, sem impulso nem truque visível. O vídeo virou sensação nas redes sociais e parece desafiar as leis da gravidade.

Photo: popsci.com

Mas será que a física foi quebrada? Ou existe uma explicação simples e elegante por trás desse fenômeno?

Na verdade, esse tipo de experimento é uma ilusão controlada. O segredo está na forma do trilho e no centro de massa da bolinha em relação à inclinação real do percurso.

Segundo matéria da Popular Science, o trilho está sutilmente inclinado de forma que a bolinha desce em termos de energia potencial — mesmo que visualmente pareça subir.

Como funciona a ilusão?

O trilho tem uma inclinação oculta ou curvatura não visível na filmagem;

A câmera ou o ângulo de gravação engana o olhar humano;

A bolinha, na verdade, está descendo segundo a física — mas subindo na nossa percepção;

Trata-se de um exemplo clássico de ilusão gravitacional.

Por que é importante?

Mostra como nossos sentidos podem ser enganados em fenômenos físicos simples;

É usado em salas de ciências e museus interativos para ensinar conceitos de energia e massa;

Ajuda a entender que percepção visual nem sempre reflete a realidade física.

Aliás, às vezes, “ver para crer” não basta. A física continua certa — mesmo quando nossos olhos dizem o contrário.