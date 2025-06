A Terra vai mudar de forma: cientistas revelam data da fusão total dos continentes

Supercontinente do futuro: como será o planeta quando a Pangeia 2 se formar

O planeta que conhecemos hoje está longe de ser definitivo. Geólogos alertam que, dentro de aproximadamente 250 milhões de anos, todos os continentes irão se fundir novamente em um único bloco chamado Pangeia Última.

Photo: Own work by ИИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иллюстрация Земли, преобразованной в результате образования суперконтинента Пангея Ультима

Esse fenômeno faz parte do ciclo natural da tectônica de placas, no qual os continentes se separam e voltam a se unir a cada centenas de milhões de anos. O último supercontinente, a Pangeia original, existiu há cerca de 335 milhões de anos.

O novo supercontinente terá impactos extremos: desertificação em massa, instabilidade climática, migração forçada de espécies e possíveis desafios à sobrevivência da vida como conhecemos.

De acordo com o site Innovant, o ponto culminante desse processo ocorrerá entre 250 e 260 milhões de anos no futuro — e será resultado de colisões tectônicas intensas e mudanças internas no núcleo terrestre.

O que pode acontecer com o planeta

Desaparecimento de oceanos internos e formação de um novo “oceano global externo”;

Aumento da atividade vulcânica e sísmica em zonas de colisão continental;

Elevação de temperaturas médias, tornando áreas inteiras inabitáveis;

Risco de extinção em massa se a adaptação biológica for lenta demais.

Por que isso importa agora?

Embora esse cenário esteja muito distante, ele revela como a dinâmica geológica da Terra está em constante transformação — e como eventos aparentemente lentos podem mudar tudo com o tempo.

Aliás, o planeta é vivo — e seus ciclos vão além de qualquer geração humana. Pensar no futuro geológico é também entender o presente.