Suplemento barato pode proteger o cérebro? Estudo israelense aponta esperança contra Alzheimer

Nicotinamida e saúde cerebral: nova pesquisa sugere benefícios contra demência

Será que um suplemento comum pode se tornar uma arma contra doenças neurodegenerativas? Pesquisadores israelenses afirmam que sim. Um novo estudo aponta que a nicotinamida, derivado da vitamina B3, pode proteger as células do cérebro e até ajudar em quadros de Alzheimer.

Segundo o portal YnetNews, a substância demonstrou resultados promissores em testes com animais e abre caminho para estudos clínicos em humanos.

O que é nicotinamida?

É uma forma solúvel da vitamina B3, presente em muitos multivitamínicos. Ao ser ingerida, atua diretamente no metabolismo celular e no reparo do DNA — funções essenciais para o funcionamento do cérebro.

Resultados do estudo

Redução de danos neuronais em camundongos com sintomas semelhantes ao Alzheimer;

Melhora no desempenho cognitivo e na formação de memória;

Ausência de efeitos colaterais tóxicos na dosagem testada.

O que dizem os especialistas?

Embora os testes em humanos ainda estejam por vir, os cientistas consideram a descoberta significativa, especialmente pelo custo baixo e fácil acesso do composto.

Aliás, às vezes, a resposta está em compostos simples. A ciência agora busca confirmar se o que funciona no laboratório também pode transformar vidas.