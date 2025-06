Superlua de Morango chega em junho: veja quando observar e o que esperar

Calendário lunar de junho: Superlua, solstício de verão e fenômenos solares

O mês de junho de 2025 começa com um evento astronômico marcante: a Superlua de Morango. Essa lua cheia, a primeira do verão no Hemisfério Norte, poderá ser observada no céu na quarta-feira, 11 de junho, por volta das 9h44 da manhã (horário da Espanha).

Photo: ВПШ by Илья Мишин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суперлуние

A Superlua recebe esse nome não por sua cor, mas por coincidir com a época de colheita de morangos, segundo tradições dos povos nativos da América do Norte. Apesar do nome, a coloração da lua não será rosada.

De acordo com a imprensa espanhola, o evento ocorrerá sob intensa atividade solar, o que pode gerar anomalias em redes elétricas e sistemas de navegação por satélite.

Outras fases da Lua em junho

🌓 3 de junho – Quarto Crescente (Virgem), 5h41;

🌕 11 de junho – Lua Cheia (Sagitário), 9h44;

🌗 18 de junho – Quarto Minguante (Peixes), 21h19;

🌑 25 de junho – Lua Nova (Câncer), 12h31.

Solstício e início do verão

O verão no Hemisfério Norte começa oficialmente no sábado, 21 de junho às 4h42 (horário da Espanha). Esse é o dia com mais horas de luz solar do ano, conhecido como solstício de verão.

Aliás, junho é o mês ideal para se reconectar com o céu. Entre luas, estrelas e solstícios, a natureza oferece seu próprio espetáculo noturno.