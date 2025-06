Tesouro no fundo do mar: Europa revela jazida submarina com metais raros ao redor das Canárias

Esqueça piratas ou baús de moedas: o verdadeiro tesouro do século XXI está escondido no fundo do oceano. A Europa acaba de confirmar a maior reserva submarina de metais estratégicos já localizada em seu território — e ela está perto das Ilhas Canárias.

Photo: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На дне моря

O achado envolve toneladas de elementos essenciais para tecnologias modernas: de painéis solares a baterias elétricas, passando por turbinas e carros do futuro.

Segundo reportagem do site El Cabildo, o depósito pode render até 45 mil toneladas anuais de materiais como neodímio, cobalto, titânio, lítio e outros elementos raros.

O que há debaixo do mar

Metais de alto valor: neodímio, térbio, disprósio, cobalto, níquel e lítio;

neodímio, térbio, disprósio, cobalto, níquel e lítio; Metais nobres: vestígios de ouro, platina e prata;

vestígios de ouro, platina e prata; Localização: em dorsais submarinas perto das Ilhas Canárias, dentro da zona econômica europeia.

Por que isso muda tudo

Europa pode reduzir dependência da China em metais críticos;

Esses elementos são vitais para a transição energética verde;

O tema levanta debates ambientais: mineração em águas profundas é controversa.

Aliás, os novos tesouros do mundo não brilham na superfície. Eles estão escondidos em rochas escuras no fundo do mar — e podem definir os rumos econômicos e tecnológicos dos próximos anos.