Fótons se cansam? A física explica por que a luz viaja bilhões de anos sem perder energia

Você já se perguntou como a luz de estrelas distantes — emitida há bilhões de anos — ainda chega até nós com clareza? Fótons, as partículas da luz, parecem desafiadores das leis do desgaste.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Kelvinsong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ свет в призме

Ao contrário de objetos com massa, os fótons não “desgastam” ou perdem energia ao longo do tempo — mesmo viajando por distâncias cósmicas.

Segundo uma explicação publicada no portal Terra, a luz viaja no vácuo cósmico sem obstáculos, mantendo sua energia a menos que interaja com matéria.

O que é um fóton?

É uma partícula sem massa e sem carga elétrica;

Sempre se move à velocidade da luz (c = 299.792.458 m/s);

Transporta energia proporcional à sua frequência.

Por que os fótons não perdem energia?

Porque não há atrito ou resistência no vácuo do espaço. A energia do fóton permanece constante até que ele colida com algo ou seja absorvido. Enquanto viaja, nada o “desgasta”.

Mas e o redshift?

Sim, a luz de galáxias distantes chega com frequência reduzida (vermelho deslocado) — mas isso é efeito da expansão do universo, não uma perda energética no sentido clássico.

Aliás, os fótons são os mensageiros mais antigos do cosmos. Eles não envelhecem nem cansam — apenas esperam que alguém os observe.