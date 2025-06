Cientistas descobrem galáxia espiral que lembra a Via Láctea — mas com 11 bilhões de anos

Em uma descoberta que desafia o que sabemos sobre o cosmos, astrônomos identificaram uma galáxia espiral incrivelmente parecida com a Via Láctea — mas que surgiu há mais de 11 bilhões de anos.

Photo: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

A galáxia, chamada Ceers-2112, tem braços espirais bem definidos e estrutura semelhante à nossa galáxia, o que surpreende os especialistas: acreditava-se que esse tipo de formação só ocorria em estágios mais tardios da evolução do Universo.

Segundo reportagem do portal Daily Sabah, a Ceers-2112 foi detectada com ajuda do telescópio espacial James Webb, que permitiu ver o objeto com detalhes jamais alcançados antes.

Por que essa descoberta é tão importante?

Galáxias espirais são consideradas formações “maduras” e organizadas.

Ceers-2112 surgiu quando o Universo tinha apenas 2 bilhões de anos.

Isso indica que estruturas complexas se formaram muito mais cedo do que pensávamos.

O que sabemos sobre Ceers-2112

Ela está a bilhões de anos-luz da Terra, mas sua forma é surpreendentemente familiar: um disco central, braços espirais e simetria típica de galáxias como a nossa. Essa semelhança levanta questões sobre os modelos atuais de formação galáctica.

Implicações para a ciência

Modelos de evolução cósmica podem precisar ser revistos.

A formação de galáxias espirais pode ser mais rápida e comum do que se acreditava.

O telescópio James Webb está reescrevendo a história do Universo uma imagem por vez.

Aliás, cada vez que olhamos mais fundo no céu, descobrimos que o passado é ainda mais complexo — e mais parecido conosco — do que imaginávamos.