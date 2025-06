Físicos criam “espelhos do tempo” que fazem ondas voltarem como se o tempo se invertesse

Parecia coisa de ficção científica: ondas refletidas não no espaço, mas no tempo. Mas agora cientistas conseguiram demonstrar os chamados “espelhos do tempo” em laboratório — uma descoberta que desafia nossa intuição sobre causa e efeito.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка в зеркале

O fenômeno envolve a manipulação de ondas (como som ou luz) para que elas retrocedam, como se o tempo tivesse sido invertido. E o mais impressionante: isso foi feito sem alterar a direção no espaço, mas mudando as propriedades do meio onde a onda se propaga.

Segundo publicação no site Pravda, os pesquisadores usaram materiais especiais — chamados metassuperfícies — capazes de alterar rapidamente sua estrutura interna. Essa mudança repentina cria uma “fronteira temporal” que reflete a onda no tempo, como um espelho normal faz no espaço.

O que exatamente é um “espelho do tempo”?

Imagine bater uma bola na parede e vê-la voltar. Agora imagine essa bola voltando no tempo até sua origem. É isso que as ondas fazem ao encontrar uma superfície temporal: elas retornam com as mesmas características da emissão original.

O efeito já havia sido previsto teoricamente, mas sua realização prática abre caminho para aplicações extraordinárias, como sistemas de comunicação que anulam ruídos ou sensores ultrassensíveis baseados em ressonância reversível.

Futuro (quase) sci-fi da engenharia de ondas

Esses espelhos temporais podem servir para manipular sinais de forma que ignorem interferências, revertam distorções ou até preservem informações em ambientes caóticos. Uma possível aplicação está em tecnologias de radar e redes ópticas.

Mais do que uma curiosidade física, esse experimento mostra que tempo e espaço são mais maleáveis do que pensávamos. E quem sabe, um dia, manipular o tempo não seja só uma metáfora filosófica.